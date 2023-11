Cna Lombardia: “Non chiedete alle imprese di assicurarsi contro le calamità naturali, ma stoppate la spesa per il ponte sullo Stretto”

Una posizione netta e ferma quella di Cna Lombardia nei confronti della bozza della manovra 2024, in fase di definizione dal Governo, e in particolare dell’articolo 24 nel quale si chiarisce come le imprese italiane entro il 31 dicembre 2024 saranno chiamate obbligatoriamente a stipulare contratti assicurativi per coprire i danni causati da calamità naturali come terremoti, frane, alluvioni, inondazioni ed esondazioni.

«È assolutamente inaccettabile chiedere alle imprese italiane e lombarde di sottoscrivere, sottoponendosi a un nuovo e ulteriore balzello, un’assicurazione contro le calamità naturali – afferma il presidente di Cna Lombardia Giovanni Bozzini -. Da troppi anni ormai la nostra Confederazione chiede infatti un deciso intervento, non da ultimo quello di avvalersi delle risorse sul fronte del PNRR, per un importante e necessario riassetto idrogeologico e messa in sicurezza dell’intero Paese».

STOPPATE LA SPESA PER IL PONTE SULLO STRETTO

In Lombardia, al 30 settembre 2023, il numero totale di imprese è a quota 819.959, di cui il 28% imprese artigiane per un numero di 234.412. «In questo modo il Governo rischia di scaricare oneri e responsabilità d’investimento proprio sul mondo produttivo – sottolinea Bozzini -. Ben consapevoli dell’urgenza rappresentata dalle calamità naturali chiediamo quindi che venga accantonata ogni ipotesi di spesa relativa alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina. Le priorità in questo Paese sono ben altre».

SOSTENERE FAMIGLIE E OCCUPAZIONE STABILE

CNA Lombardia, sempre in merito alla manovra 2024 del Governo, chiede inoltre di concretizzare gli interventi per sostenere il potere d’acquisto delle famiglie e della crescita di occupazione stabile. Si parte dalla riduzione del cuneo fiscale e della tassazione Irpef per i redditi sino a 50.000 euro, alla deduzione “rafforzata” del costo del lavoro dei neoassunti, fino alla tassazione agevolata dei premi di produttività dei lavoratori e l’innalzamento del limite di esenzione per i fringe benefits.

In più la Confederazione sottolinea come sia necessario il rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette per i titolari di partita IVA con ricavi/compensi sino a 170.000 euro, mentre in materia di bonus edilizi, oltre alla conferma sino al 2024 degli interventi ordinari, chiede di procedere, da subito, a una loro riorganizzazione e razionalizzazione e, per evitare contenziosi fra cittadini e imprese e corse per terminare i lavori, sollecita la proroga di almeno tre mesi per i cantieri presso i condomini che abbiano realizzato, al 31 dicembre 2023, almeno il 60% dell’intervento globale.