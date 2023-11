Col Fiorenzuola la Pro Patria non può più sbagliare, Colombo: “La partita più importante finora”

Cercasi vittoria, ultimo avvistamento a Busto Arsizio lo scorso 4 febbraio in via Ca’ Bianca. Alla vigilia della partita casalinga di sabato 18 novembre, ore 14, con il Fiorenzuola la Pro Patria sa di trovarsi davanti a un importante crocevia della stagione.

I piacentini dell’Arda arrivano a Busto Arsizio con un tabù da sfatare, e un messaggio praticamente speculare all’attacco di quest’articolo. i rossoneri di Turrini sono infatti la peggiore squadra in trasferta del Girone A, ancora a secco di punti lontano dal Pavesi (6 sconfitte su 6), anche se con il primo successo esterno agguanterebbero al terzultimo posto in classifica proprio i tigrotti bianco-blu, diciottesimi a 12 punti e in aperta crisi come certificato dalle 5 sconfitte consecutive tra campionato e coppa.

Ritrovare la vittoria davanti ai propri tifosi per la Pro Patria – che nel frattempo registra la quarta peggior difesa del girone (la peggiore è proprio quella del Fiorenzuola) – diventa così un imperativo categorico per “rimanere a galla” e iniziare la risalita verso una salvezza tranquilla, obiettivo stagionale bustocco dal ritorno tra i professionisti.

Evitare “lo scrigno di Davy Jones” prima della tempesta

Il campionato ha da poco superato il primo terzo di gare giocate, è presto per i bilanci e le tabelle di rimonta con le altre squadre, ma è pur sempre vero che non si cola a picco nella profondità degli abissi, il piratesco Scrigno di Davy Jones, tutto d’un tratto a primavera: come insegna una delle regole auree del calcio, il campionato premia sempre la continuità, a differenza delle coppe che invece baciano senza appello chi vive un miglior stato forma. Per questo, è lapalissiano, che il «tempo per imparare delle sconfitte» invocato dal direttore sportivo Turotti non potrà protrarsi ancora a lungo, e soprattutto, contro chi sta alle spalle della Pro Patria.

Inutile nascondere che la fine della bella stagione ha portato con sé anche cattive e fredde acque in quel di Busto Arsizio, dove il passivo conta già sette tonfi (e altrettanti gol subiti nei primi 15′ di gioco) dovuti in primis alla mancanza di cattiveria agonistica che in uno sport episodico come il calcio e in un girone equilibrato come è l’A fa muovere la bilancia della sorte. Basta confrontare l’andata (molto buona) e il ritorno (pessimo) della scorsa stagione sotto la guida di Vargas.

Adesso a spetta però a Riccardo Colombo il difficile compito di navigare in inverno con il mare in tempesta e al timone di una ciurma, per quanto volenterosa, ancora un po’ ingenua a prendere le necessarie contromisure sul rettangolo di gioco.

COLOMBO: “LA PARTITA PIÙ IMPORTANTE FINORA”

Così il mister in sala stampa analizza la gara di domani: «Una partita importante, la più importante fino ad adesso. Veniamo da un periodo non positivo e dobbiamo invertire la rotta. La classifica non è bella, guardarla adesso è un po’ presto, però dobbiamo renderci conto che dobbiamo cambiare il trend di alcuni aspetti, che magari facciamo anche bene, ma che mettiamo troppo tempo a capirle (in campo)».

“Fiorenzuola ha tanta qualità in attacco”

«Il Fiorenzuola ha dei giocatori di qualità, soprattutto in fase offensiva. Penso a Morello che un paio di anni fa ha fatto molto bene alla Pergolettese, oppure a un attaccante fisico come Alberti, che viene da 18 gol nei dilettanti, o ancora Ceravolo, un attaccante pericoloso nell’area di rigore. È furbo, sa usare bene il corpo nonostante non abbia più lo scatto di una volta. Dovremo prestare molta attenzione a chi gioca».

“Equilibrio per evitare le ripartenze”

«I nostri avversari sono forti nelle ripartenze, noi dovremo essere sempre equilibrati. (A fine ottobre, ndr.) il Vicenza ha perso la partita volendo giocare tutti in avanti: ha preso due contropiedi perché il Fiorenzuola ha dei giocatori che così sanno dare molto fastidio. Serà fondamentale giocare sempre di squadra».

“Troppi gol subito con la difesa schierata”

«Ho analizzato i gol subiti, quasi tutti a difesa schierata. Non sono errori tattici, piuttosto di un approccio sbagliato, concediamo sempre troppo all’inizio delle partite. Vedo i ragazzi tutti i giorni in allenamento: del loro impegno e della voglia ho poco da rimproverare. Ma dobbiamo migliorare l’approccio in campo».

Out Nicco, Mallamo e Piran

«Abbiamo ancora fuori Nicco e Mallamo. Si è fermato anche Piran per un problemino: si è fatto male al ginocchio in amichevole con la primavera. La prossima settimana farà le visite e vedremo la diagnosi».

LA PARTITA IN DIRETTA

La diretta testuale di VareseNews di Pro Patria – Fiorenzuola è già online. Nell’articolo sottostante già disponibili tutte le informazioni e le statiche delle due squadre.

CLASSIFICA GIRONE A