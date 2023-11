Colombo storce il naso per il pari: “Concesso nulla, ma a calcio se sbagli vieni punito”

COLOMBO 1 «Sinceramente sono “incavolato” per non aver portato a casa i tre punti: ci servivano e li meritavamo. Dobbiamo essere più cattivi in certe fasi della partita. In porta non abbiamo subito neanche un tiro, eppure torniamo a casa con un 1 a 1. Dispiace perché la prestazione dei ragazzi è stata molto buona. Avevamo soffocato le loro iniziative di gioco, portandoci più alto. Il gol subito dà dispiacere».

COLOMBO 2 «Il gol subito è colpa nostra: non siamo riusciti a rinviare una palla innocua. Abbiamo sbagliato il primo e il secondo rinvio. E (quando sbagli) le squadra ti puniscono. Sicuramente la strada da seguire è questa: lavorare, lavorare, lavorare. Purtroppo Bertoni non è riuscito a essere della partita per un problema al flessore, così come oggi Fietta ha avuto un problema. Sono i due giocatori in una posizione importante (centrocampista centrale) e questo ci toglie parecchio. Ad ogni modo abbiamo fatto bene quanto preparato in settimana, anche se la vittoria ci manca troppo».

COLOMBO 3 «Il metro arbitrale non mi è piaciuto, non sono stato d’accordo con molte decisioni del direttore di gara: Il risultato non è “colpa” sua, non intendo dire questo. Penso però che abbia dato a Stanzani (in panchina, ndr.) un’espulsione molto frettolosa. I ragazzi stavano protestando come quelli del Legnago per tutta la partita. Al massimo mi sarei aspettato un cartellino giallo, anche perché fino a quel momento nessuno era mai stato richiamato. La linea intrapresa dall’arbitro davvero non mi è piaciuta: 4 ammonizioni, due per parte, all’inizio della partita. A volte è più difficile farlo, ma dobbiamo comunque accettare le decisioni dell’arbitro. In campo i ragazzi non devono pensare all’arbitro, ma a giocare».

LOMBARDONI 1 «C’è rammarico per non aver sfruttato quest’occasione e aver portato a casa i 3 punti. Siamo stati in vantaggio ma “”ci siamo fatti subito riprendere” in un’occasione un po’ fortuita in cui il Legnago è però arrivato prima di noi. Dobbiamo imparare a mettere una pezza a qualsiasi cosa succede in campo».

LOMBARDONI 2 «D’altro canto, la nostra prestazione è stata positiva, con intensità e occasioni. Se la vittoria però non è arrivata vuol dire che c’è ancora tanto da lavorare. Riguarderemo la partita per fare meglio. Oggi la partita ha avuto diverse trame di gioco: noi abbiamo cercato sempre di andare a prenderli alti come in occasione del gol, perché si creano occasioni in cui è più facile andare in porta. Il nostro è un percorso che stiamo facendo. Per migliorare bisogna sempre lavorare, lavorare, lavorare».

LE PAGELLE

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO