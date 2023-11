Come cambia la cronaca. A Glocal il racconto che attraversa i 30 anni che hanno cambiato il giornalismo

L’albero è sempre quello, da secoli è il tronco della cronaca a dare vita ai giornali ma i suoi rami si sono moltiplicati, ingrossati, invecchiati, a volte caduti. A cambiare, in realtà, sono anche i processi di creazione della notizia e i fruitori delle notizi, cioè i lettori con le loro abitudini e i loro gusti.

È così che si può immaginare il racconto che emergerà dalla presenza in sala Campiotti di giornalisti come Claudio Del Frate (oggi nella redazione digitale del Corriere della Sera ma con un passato in Prealpina e a Varesenews), Silvestro Pascarella (attuale direttore di Prealpina), Roberto Rotondo (giornalista Rai cresciuto nelle testate del Varesotto) e Luca Rinaldi (direttore di MilanoToday).

Tutti e quattro, stimolati da Orlando Mastrillo (giornalista redattore di Varesenews), potranno tracciare un quadro completo dei cambiamenti che hanno interessato le redazioni delle testate (cartaceee, web e tv) non solo locali fornendo anche qualche spunto per il prossimo futuro di mamma cronaca da cui nascono tutte le specializzazioni successive (nera, giudiziaria, politica, rosa).

L’appuntamento è a Glocal, in sala Campiotti nella sede di Camera di Commercio, giovedì 9 novembre dalle 14,30 alle 16,30. La partecipazione per i giornalisti dà diritto a 4 crediti formativi.