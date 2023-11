“Come nelle favole”, un’idea natalizia per esaudire i desideri di bambini e ragazzi fragili

«Vedere gli occhi felici dei bambini che ricevono un dono inatteso è una soddisfazione enorme, impagabile». È questo lo spirito che muove un gruppo di amici che un anno fa ha deciso di non fermarsi a guardare, ma rimboccarsi le maniche e provare a fare qualcosa per chi è meno fortunato.

Così, sull’esperienza di altre realtà con esperienze simili in altre zone d’Italia, hanno contattato chi a Varese si occupa di bambini e ragazzi fragili per proporre un’idea per rendere più bello il loro Natale: esaudire i desideri dei più piccoli.

Tutto è nato nel 2022. I quattro amici dai quali è partito tutto hanno coinvolto altre persone ed ora il gruppo è arrivato a contare una trentina di persone. Il nome che hanno trovato per la loro iniziativa spiega tante cose: “Come nelle favole”, perché è proprio una favola natalizia quella che riescono a realizzare.

Il sistema è semplice. I bambini e i ragazzi scrivono le loro letterine, elencando i desideri che vorrebbero fossero esauditi: si va da capi di abbigliamento ai giocattoli, dai trucchi ai poster fino ad oggetti tecnologici di vario tipo, droni, peluches e così via. Qualcuno si spinge più in là, chiedendo più cose, altri scrivono un solo oggetto. E poi c’è chi racconta la sua storia, spiegando da dove viene, le cose che ha vissuto, chiedendo un futuro più sereno e senza guerra, violenza, paura.

Le letterine (come quella nella foto sotto) vengono poi raccolte dagli organizzatori che le “smistano” tra chi ha aderito al progetto: ognuno ne “adotta” una e provvede ad acquistare uno dei regali richiesti, li impacchetta e li consegna ai coordinatori dell’iniziativa. Sotto Natale poi avviene la consegna, con una festa e un momento di convivialità ricco di sorrisi e gioia.

«La consegna dei doni è il momento più bello, più commovente, più coinvolgente – spiegano i ragazzi del gruppo “Come nelle favole” -. Lo scorso anno abbiamo raccolto una ventina di letterine, quest’anno vorremmo aumentare il numero. Leggere le letterine spesso fa stringere il cuore, è bello poter fare qualcosa per realizzare i sogni e i desideri di chi è meno fortunato di noi. Nessuno qui è milionario o ha possibilità enormi, ma ci siamo messi in gioco e facciamo quello che possiamo».