Come riconquistare la fiducia dei lettori? Se ne parla nel primo incontro di Festival Glocal

Secondo il Digital News Report 2023 del Reuters Institute for the Study of Journalism un terzo delle persone ha smesso di informarsi. E in Italia solo il 34% della popolazione si fida dei media.

La dodicesima edizione di Festival Glocal si aprirà proprio con una riflessione su come deve cambiare il giornalismo per riconquistare fiducia, lettori e sostenibilità economica.

“Non ci vogliamo più informare” è il panel che si terrà in Sala Campiotti giovedì 9 novembre (dalle 9.30 alle 12.30). Al tavolo dei relatori, per discutere di un tema fondamentale per il futuro del giornalismo, Riccardo Sorrentino, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia (nella foto), Valerio Bassan, strategist and author, Marianna Bruschi, Head of digital, SkyTg24, Serena Danna Vicedirettrice di Open, Marco Ferrando Vice direttore Avvenire e Luca De Biase giornalista e scrittore, fondatore e Direttore di Nòva. Modera il direttore di Varesenews Marco Giovannelli.

Il giornalismo deve cogliere quali sono le esigenze e le aspettative dei lettori moderni che chiedono un maggiore impegno nell’obiettività e nella verifica dei fatti, oltre a una maggiore trasparenza sulle fonti e sui processi editoriali. Significa anche presentare notizie accurate e ben ponderate e non ultimo, essere più accessibili ed inclusivi. Questi sono solo alcuni degli aspetti che verranno affrontati in un incontro che metterà sul tavolo uno degli aspetti più interessanti e complessi del festival, che investe la sfera economica, sociale ed etica del giornalismo. Sarà qui che il tema che dà il titolo a Glocal “Visioni” sarà forse affrontato con maggior profondità.

«Forse sarò un illuso -ha detto Bassan in un’intervista per la presentazione del festival – ma non c’è mai stato così tanto giornalismo disponibile per tutti come oggi. Una mole di informazioni, on line e non solo, che non ha precedenti, quindi l’analisi deve partire da qui: non c’è mancanza di interesse nei confronti di quel che accade intorno a noi né, tantomeno, scarseggiano i luoghi in cui informarsi».

«Gli argomenti posti al centro della discussione, anche in questa edizione dei Festival Glocal, sono per l’Ordine dei giornalisti un invito a riflettere sui grandi temi del giornalismo che va incontro a trasformazioni sempre più importanti e sempre più rapidi», ha dichiarato invece Riccardo Sorrentino.

Gli incontri e workshop proposti da Glocal danno la possibilità ai giornalisti di ottenere crediti per la formazione professionale continua (FPC). Iscrizioni su: www.formazionegiornalisti.it