Come stimare il valore di un’abitazione prima di metterla in vendita

Effettuare una stima del valore dell’immobile che desideri mettere in vendita è un passaggio molto importante che puoi effettuare percorrere varie strade, ognuna in grado di rendere il risultato sempre più preciso.

Tanto per cominciare, potresti prendere in considerazione i dati relativi al mercato immobiliare italiano nel suo complesso e successivamente andare a ricercare quelli inerenti al Comune nel quale si trova l’abitazione. Per fare questo devi consultare piattaforme apposite, ad esempio clicca qui e affina la ricerca per visualizzare subito il prezzo medio al metro quadro degli immobili nella zona di tuo interesse e l’andamento del mercato negli ultimi 9 mesi.

Com’è facile immaginare, tali dati forniscono un valore medio generale. Questo non tiene conto di tanti grandi e piccoli fattori che possono fare la differenza e ridefinire il prezzo dell’immobile in tuo possesso, come eventuali recenti ristrutturazioni, la planimetria, la presenza di un grande giardino e via dicendo. È qui che entrano in gioco le valutazioni immobiliari online e quelle effettuate sul posto da professionisti del settore.

Consultare i dati del mercato immobiliare

Il primo passo che potrai compiere per farti un’idea del valore generale dell’immobile di tua proprietà consiste, come già detto, nel consultare i dati relativi al mercato immobiliare della zona di riferimento, reperibili su siti di settori o nella banca dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare.

Per conoscere il valore – approssimativo e non personalizzato – della tua casa non dovrai fare altro che individuare il valore dell’immobile al metro quadro e moltiplicarlo per la dimensione dell’immobile di tua proprietà.

Il passo successivo: la valutazione immobiliare

Questa prima stima potrà fornirti un’idea del profitto che potresti ottenere vendendo l’immobile di tua proprietà, ma, prima di pubblicare annunci di vendita, è bene richiedere una valutazione immobiliare.

Questa può essere effettuata in due modi: online o sul posto. La prima può essere effettuata da computer o smartphone, richiede pochissimi minuti e fornisce, grazie all’utilizzo di un sistema basato sull’intelligenza artificiale, una quotazione sufficientemente attendibile e più precisa rispetto a quella ricavata dall’analisi dei mercati immobiliari; la seconda prevede invece un sopralluogo approfondito effettuato da un esperto immobiliare e permette di ottenere una valutazione ancora più precisa.

Quali fattori condizionano il valore dell’immobile

I fattori che entrano in gioco nel determinare il valore di mercato dell’immobile sono davvero tanti. È per questo motivo che, per ottenere una valutazione davvero completa e precisa, è preferibile far seguire al calcolo del valore dell’immobile a partire dai dati del mercato e alla valutazione gratuita online quella effettuata da personale esperto.

In particolare, gli elementi che entrano in gioco sono:

la tipologia di immobile : il prezzo al metro quadro varia a seconda che si disponga di un appartamento, di un attico, di una villa monofamiliare, di una villetta a schiera e via dicendo;

: il prezzo al metro quadro varia a seconda che si disponga di un appartamento, di un attico, di una villa monofamiliare, di una villetta a schiera e via dicendo; la dimensione in metri quadri : l’estensione dello spazio abitabile è un fattore determinante e non può essere trascurato;

: l’estensione dello spazio abitabile è un fattore determinante e non può essere trascurato; l’ubicazione : non solo la città nella quale si trova la casa, ma anche il quartiere e lo stesso indirizzo influisce sul prezzo. Questi fattori ne determinano infatti altri molto importanti, come la sicurezza, la presenza di servizi e di mezzi pubblici, e via dicendo;

: non solo la città nella quale si trova la casa, ma anche il quartiere e lo stesso indirizzo influisce sul prezzo. Questi fattori ne determinano infatti altri molto importanti, come la sicurezza, la presenza di servizi e di mezzi pubblici, e via dicendo; la presenza e la dimensione del giardino : una casa dotata di un grande giardino potrà ottenere, a parità di altri requisiti, una valutazione superiore rispetto a una che ne è priva;

: una casa dotata di un grande giardino potrà ottenere, a parità di altri requisiti, una valutazione superiore rispetto a una che ne è priva; la presenza di terrazzi, balconi, garage, parcheggi all’aperto : anche la presenza di altri elementi accessori, come terrazzi, balconi, garage e parcheggi, possono portare a un aumento del valore dell’immobile;

: anche la presenza di altri elementi accessori, come terrazzi, balconi, garage e parcheggi, possono portare a un aumento del valore dell’immobile; il numero di locali e la loro distribuzione: non solo la dimensione, ma anche il numero di locali e la loro distribuzione possono fare la differenza, in quanto possono rispondere meglio o peggio alle richieste degli acquirenti.

Per finire, determinanti risultano anche l’anno di costruzione e gli interventi di ristrutturazione effettuati per apportare migliorie all’immobile.