Completato il restauro del palazzo delle Poste a Varese: lunedì 20 novembre l’inaugurazione

Lunedì 20 novembre alle ore 11 presso l’Ufficio Postale di Varese centro si svolgerà l’evento per celebrare la fine dell’intervento di restauro della facciata dello storico Palazzo di viale Milano. L’iniziativa si inserisce nel progetto “Cento facciate”, nato per favorire il recupero e restauro delle facciate esterne di 100 edifici di proprietà di Poste Italiane in tutta Italia.

È prevista la partecipazione di Davide Galimberti, Sindaco di Varese e per Poste Italiane Lisa Giannetto, Referente Immobiliare Macro Area Nord Ovest, Luca Rizzo Direttore della Filiale di Varese, Federico Sichel, Responsabile Relazioni Istituzionali Nord-Ovest e Annamaria Gallo, Responsabile Filatelia Nord-Ovest.

Nell’occasione si terrà la cerimonia di timbratura di uno speciale annullo filatelico e la presentazione di una cartolina con la riproduzione fotografica del palazzo delle Poste di Varese.