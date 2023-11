Comunità Montana Valli del Verbano: riprendono le attività didattiche nelle scuole

Sono da poco iniziate le attività didattiche organizzate da Comunità Montana Valli del Verbano. Gli appuntamenti formativi sono dedicati agli studenti delle scuole dei 32 Comuni che fanno riferimento all’Ente; ancora di più degli anni scorsi è stato ampliato il numero di iniziative.

A lezione di ambiente e territorio, le attività si avvarranno anche del fondamentale apporto degli insegnanti e delle dirigenze scolastiche. Un’offerta didattica maggiore rispetto al 2022 anche grazie all’impiego di nuove risorse nell’organico di Comunità Montana Valli del Verbano che hanno reso il calendario degli appuntamenti estremamente ricco ed eterogeneo.

Educazione ambientale ed ecologica, scoperta del passato storico ed archeologico, studio della biodiversità e delle tradizioni manifatturiere e poi le arti visive, la musica e la letteratura sono solo alcune delle materie di studio che gli alunni affronteranno da ottobre a giugno. I percorsi didattici di questo anno saranno un utile strumento anche per costruire una più forte relazione tra gli attori culturali dell’Alto Verbano e l’Ente su ulteriori progetti di lungo periodo.

Circa 390 uscite, 10 musei coinvolti e tanti altri luoghi della cultura, 10 istituti comprensivi, 400 classi, 10 figure specializzate tra personale dell’Ente e operatori culturali, 8000 alunni, ecco i numeri delle attività didattiche di Comunità Montana Valli del Verbano che si avvalgono del prezioso contributo dei volontari, dei gruppi di Protezione Civile, delle Guardie Ecologiche Volontarie e della collaborazione di Econord SPA per quanto riguarda i laboratori a tema.

Impegno dell’Ente che può essere reso effettivo solamente con la massima collaborazione dagli insegnanti che a loro volta potranno rielaborare l’esperienza in percorsi formativi propri. Da sottolineare, oltre all’aumento degli appuntamenti rivolti ad un numero in crescita di alunni, anche il coinvolgimento nell’iniziativa – per la prima volta – del Centro di Formazione Professionale di Luino. E non solo, da evidenziare la conferma della collaborazione tra Comunità Montana, le scuole, le realtà imprenditoriali, le associazioni culturali e le cooperative.

«È un progetto che ha raccolto tante adesioni, ogni anno scolastico in aumento; indice del suo apprezzamento – ha commentato Marco Fazio, assessore all’istruzione di CMVV -. Anche questa volta il personale docente ha dimostrato il proprio interesse con entusiasmo; confidiamo che la risposta degli studenti sia la medesima. L’Ente è impegnato nell’offrire il meglio delle esperienze didattiche e il nostro obiettivo è riuscire a far conoscere il territorio. Un grazie va ai volontari, come ad esempio le Guardie Ecologiche e quelli della Protezione Civile, il loro è un contributo fondamentale. Ringrazio anche tutti gli insegnanti che ci aiuteranno nell’ottima riuscita di ogni singolo appuntamento e, infine, il personale dell’Ente specialmente le nove risorse entrate in organico; daranno un contributo decisivo».

Il catalogo dell’offerta formativa ‘Tra il verde e l’azzurro. A scuola di ambiente e territorio’ 2023/24: https://vallidelverbano.va.it/catalogo-attivita-didattiche-2023-2024/