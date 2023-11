Con GRANdivertimento il Natale arriva a Casa Barozzi di Grantola

Letture, laboratori e festa di Natale con il gruppo nato in seno alla Pro Loco

Il gruppo GRANdivertimento della pro loco di Grantola segnala i prossimi eventi in programma e ad ingresso gratuito che trasportano direttamente nell’atmosfera natalizia.

Il 2 dicembre si terrà una lettura e laboratorio creativo. Presso Casa Barozzi, a partire dalle 15:00, lettura del libro “fiocco di neve” di Benji Davies e laboratorio creativo in cui verranno realizzate le decorazione per l’albero che verrà acceso alla festa dell’8 dicembre. Merenda in compagnia. È gradita la prenotazione ai numeri di telefono 3393250965 – 3401737024.

Festa di Natale il prossimo 8 dicembre. L’appuntamento è ancora una volta a Casa Barozzi, ore 15:30, animazione con l’Elfa di Babbo Natale, ospite d’eccezione, direttamente da Arendelle, Elsa la regina dei Ghiacci, set fotografico per fare incantevoli foro a cura di Alessandro Fazio, pesca e lotteria, per finire decorazione dell’albero con le creazioni fatte durante il laboratorio del 02.12.2023 e accensione dell’albero allietati dal coro Pan di Zenzero diretto da Simone Pontini e da una gustosa merenda offerta dalla Proloco di Grantola.