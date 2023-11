“Con la salute non si scherza”: al sito del PD i varesini denunciano le attese per colonscopia e visite di oculistica e dermatologia

Liste d’attesa troppo lunghe. È questo il problema maggiore che i varesini lamentano della sanità pubblica.

Nella campagna lanciata, nel giugno scorso, dal Partito Democratico “Con la salute non si scherza” , grazie alla quale sono state raccolte oltre mille segnalazioni sul sito dedicato, poco meno di un centinaio ( esattamente l’8%) riguardava il Varesotto.

Le criticità sono state denunciate soprattutto da cittadini delle fasce over 45, (oltre il 90% ).

Una segnalazione su 4 è relativa ai tempi troppo lunghi per ottenere una prestazione, condizione che ha indotto almeno il 25% a rivolgersi al privato.

Quasi il 10% delle segnalazioni riguarda difficoltà nella prenotazione di colonscopie, ma risulta problematica anche la prenotazione di risonanze e mammografie. Una criticità rilevante riguarda le difficoltà sulle cataratte.

Gli ospedali più nominati sono stati quelli di Busto Arsizio, Gallarate e Luino.

In linea con il dato regionale, le maggiori segnalazioni sono state riservate all’oculistica e alla dermatologia.

«È evidente che il problema dei tempi di attesa è il più sentito – commenta il consigliere democratico Samuele Astuti capogruppo di opposizione in commissione sanità – Tocca chiunque abbia a che fare con la sanità. La trafila è che si chiama il centralino regionale o direttamente una struttura e ci si sente quasi sempre dire che la prima possibilità è dopo mesi, quando non capita che le agende siano addirittura chiuse e quindi viene detto di riprovare più avanti. Dall’altra parte c’è il privato, che da questa situazione trae vantaggio, e lo vediamo anche dalle segnalazioni raccolte che in tantissimi dicono esplicitamente di avere optato per visite o esami a pagamento. Il fatto è che non c’è la volontà, in Regione Lombardia, di affrontare davvero il problema, perché occorrerebbe governare anche il settore privato, mettendo obblighi e paletti, e chi governa da ventotto anni la Lombardia non lo vuole fare».

La lunghezza dei tempi di attesa riguarda in particolare appuntamenti per visite ed esami e solo il 3% per interventi chirurgici. Quasi uno su quattro riferisce di tempi di attesa di un anno o più. Tra le prestazioni richieste e non ottenute nei tempi previsti, spiccano le ecografie (10%), le colonscopie e le risonanze magnetiche.

In questi mesi, a livello regionale, il 58% di chi ha segnalato è donna, oltre un terzo delle segnalazioni viene da Milano (37%), poi da Brescia (22%), quindi da Bergamo (10%) e da Varese (8%). Sono maggiormente rappresentate le classi di età dai 45 anni in su, tuttavia non mancano segnalazioni di problemi relativi a minori (4%).

L’iniziativa

Sul sito www.conlasalutenonsischerza.it è presente un fac-simile di lettera da inoltrare all’ufficio preposto di ogni ASST di riferimento per ottenere la visita o l’esame diagnostico al solo costo del ticket.

La procedura, praticamente sconosciuta e non pubblicizzata dalla Regione, è prevista da una delibera regionale, la n. 1865 del 2019, che contiene il Piano regionale di governo delle liste di attesa. Il piano recita quanto segue:

“Nel caso in cui nella struttura che rappresenta la prima scelta del cittadino non ci fossero disponibilità entro i termini stabiliti, il Responsabile Unico Aziendale per i tempi di attesa si attiverà per individuare altre strutture in grado di offrire la prestazione entro i tempi indicati; qualora sul territorio dell’ATS di riferimento non fossero presenti le disponibilità richieste, la struttura scelta dovrà impegnarsi a fornire comunque la prestazione al solo costo del ticket, se dovuto.”

Compilando e inviando la documentazione fornita sul sito, il cittadino può far valere il proprio diritto.