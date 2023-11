Con le luci sull’albero di piazza Montegrappa iniziano i preparativi per il Natale a Varese

Iniziano i preparativi per il Natale a Varese e si parte da piazza Montegrappa. Sono iniziati nella mattinata di sabato i lavori per la posa delle luci sul grande pino di piazza Monte Grappa e degli addobbi natalizi che abbelliranno la piazza, con la casette in legno del mercatino.

Intanto in Comune si rifinisce il calendario degli eventi che animeranno le festività in centro e nei quartieri.

Mercoledì 22 novembre a Palazzo Estense la presentazione del programma.

Intanto nel fine settimana si respira atmosfera di festa al mercatino di Natale della Rasa: