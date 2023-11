Concerto gospel di Natale al Teatro di Varese per sostenere la Fondazione Renato Piatti

Giovedì 30 novembre, al Teatro di Varese, il concerto natalizio gospel “Christmas Joy”aprirà la raccolta fondi “Accendi una Scintilla” della Fondazione Renato Piatti.

100 cantanti di tutte le età, accompagnati da un’orchestra ritmica di 30 elementi, si esibiranno sul palco, in un sorprendente viaggio musicale attraverso i canti della tradizione gospel, di brani classici del Natale fino alla musica pop grazie ai cori di Solevoci: Greensleeves Gospel Choir, Blooming Kids, Le Pop Up, SoulKeys, Solevoci Pop Choir, Pop Lab e Gospel Lab accompagnati da Musaico Orchestra e la voce narrante di Stefano Orlandi.

Per acquistare i biglietti www.accendiunascintilla.it



«C’è un bisogno crescente di servizi per bambini con disturbi dello spettro autistico e disturbi del neuro sviluppo – afferma Franco Radaelli direttore generale di Fondazione Piatti – e a fine anno sono 351 quelli in lista d’attesa per i nostri tre Centri Terapeutici Riabilitativi e Semiresidenziali (CTRS) di Varese, Besozzo, Milano. Questo perché famiglie, scuole e servizi sanitari riescono ad avviare una presa in carico integrata sempre più precocemente grazie ad aumentate competenze e una sempre maggiore attenzione all’inclusione e riduzione dello stigma sociale legato alla disabilità e ai disturbi del neurosviluppo. D’altra parte rileviamo significativi e allarmanti trend legati allo scenario macro economico che impattano sul contesto sociale delle persone di cui ci prendiamo cura e che vede una progressiva diminuzione della tenuta del sistema familiare, sempre più frammentato e isolato dal contesto e gravato dalla presenza di criticità lavorative e economiche. Anche nei nostri Centri, ad esempio, rileviamo un significativo aumento di casi nei quali il coinvolgimento dei servizi specialistici è richiesto direttamente dall’autorità giudiziaria (sia lato amministrativo, sia penale). Oggi più che mai quindi, il nostro obiettivo è fornire alle famiglie gli strumenti necessari – in ogni fase della vita – per potersi approcciare nel migliore dei modi ai loro bambini e ragazzi, in un percorso che vede come nostro valore aggiunto il coinvolgimento attivo della famiglia all’interno di un’alleanza duratura dove ciascuno possa godere e beneficiare di una presenza sicura, costante, affidabile e professionale come quella delle nostre équipe e in un ambiente a misura di famiglia».

Un impegno quotidiano quello di Fondazione, realizzato grazie alla professionalità e passione di più tra 500 medici, educatori, operatori specializzati e volontari e che vede proprio nella presa in carico sociale della persona il suo differenziale: ogni settimana sono infatti oltre 55 le ore – tra Milano, Varese e Besozzo – di servizio sociale professionale svolti in presenza diretta con le famiglie e con il coinvolgimento di due assistenti sociali dedicati che – nel solo 2023- hanno contattato, supportato, orientato e preso in carico più di 680 famiglie, non solo nel Servizio sanitario ma anche nei percorsi di Privato solidale.

Proprio allo scopo di “non lasciare indietro” nessuna delle molte famiglie in attesa e che versano in condizioni socio- economiche precarie, è nato tre anni fa il Fondo di solidarietà di Fondazione. Un progetto – che oltre a sostenere gratuitamente interventi riabilitativi per bambini con autismo e disabilità – garantisce una presa in carico integrata e continuativa della famiglia. Sono previsti: incontri di sostegno e orientamento alle famiglie, attività di sollievo, incontri di rete e affiancamento degli insegnanti dei bambini.

Con la campagna di raccolta fondi natalizia “Accendi una scintilla” Fondazione Renato Piatti invita quindi le persone a scoprire la propria realtà e a sostenere l’importante servizio che svolge sul territorio. Lo farà attraverso un ricco programma che coinvolgerà tutto il periodo di Natale.

Shopping solidale: già dalle ore 20.00 sarà possibile acquistare nel foyer del teatro i prodotti del Natale Solidale di Fondazione Renato Piatti a sostegno di più di 700 persone con disabilità e autismo e delle loro famiglie: dai classici panettone o pandoro, alle piccole prelibatezze come torroncini e cioccolatini, fino alle confezioni gastronomiche più originali e ricercate come l’aperitivo di Natale o la dinner box per celebrare le festività in famiglia con prodotti di qualità e di valore. È possibile acquistare i prodotti anche online www.accendiunascintilla.it

Prossimi appuntamenti

Come ogni anno il 6 dicembre si terrà l’appuntamento con la tradizionale cena al Palace Grand Hotel di Varese per una serata piacevole ed elegante nella splendida cornice del Ristorante Liberty. Oltre alla cena gourmet gli inviati potranno arrivare al cuore della missione di Fondazione Piatti con le testimonianze dei protagonisti: le persone di cui ci prendiamo cura e le loro famiglie.