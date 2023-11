Concerto gospel “Tutti in coro” nella chiesa dei Frati Cappuccini a Varese per sostenere la Gemma Rara

Sabato 18 novembre alle ore 21 presso la Chiesa dei Frati Cappuccini in Viale Borri 109 Varese si terrà il concerto gospel “Tutti in coro”. L’evento è organizzato a beneficio dell’associazione “La Gemma Rara” per lo studio delle malattie renali. Il concerto vedrà la partecipazione di tre gruppi musicali: i Greensleeves Gospel Choir, le Pop Up e i Blooming Kids.

L’associazione “La Gemma Rara” si occupa della diagnosi e dello studio delle malattie genetiche rare, che colpiscono circa 200 nati ogni anno nella sola provincia di Varese.