«Continua il viaggio (orribile) di Trenord. Altri dieci anni di ritardi per i pendolari lombardi e varesini». Inizia così la nota firmata dai consiglieri del PD di Varese Matteo Capriolo, Domenico Marasciulo e Alessandro Pepe in merito al rinnovo senza gara del trasporto ferroviario.

«Come consiglieri comunali ed esponenti politici siamo indignati – spiegano i consiglieri di Palazzo Estense – per la scelta di Regione Lombardia di prorogare senza gara il servizio di trasporto ferroviario all’azienda Trenord: un’azienda bocciata dai cittadini e promossa, per dieci anni, dalla destra lombarda».

«Questa scelta – attaccano i consiglieri PD – oltre a dimostrare scarsa capacità progettuale da parte della giunta regionale, evidenzia il totale disinteresse per la tematica del trasporto pubblico locale e per le difficoltà che incontrano i pendolari ogni giorno. Fra questi ci sono anche i varesini che da decenni richiedono un collegamento rapido e diretto con Milano Centrale, ma da Palazzo Lombardia non li ha mai ascoltati nessuno».