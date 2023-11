Continuano i lavori ad Angera per il recupero di San Quirico dopo l’incendio

Un anno e mezzo dopo l’incendio divampato il 15 aprile dello scorso anno sulla collina di San Quirico, si apre una nuova fase di interventi per recuperare uno dei punti di riferimento di Angera.

Oggi, 7 novembre, è stato effettuato un sopralluogo sul sentiero che conduce alla chiesetta, con l’obiettivo di fare il punto della situazione e quindi procedere con il terzo lotto dei lavori. Sul posto era presente il vicesindaco Milo Manica (delegato all’Ambiente), al fianco del responsabile dell’ufficio tecnico e dei rappresentanti dell’impresa che svolgeranno le operazioni.

Secondo il cronoprogramma stabilito, i lavori inizieranno già la prossima settimana. Si tratta di un nuovo capitolo, dopo quanto è stato già effettuato nella parte bassa della collina in occasione dei primi due lotti. Ora è prevista la sistemazione della strada che porta alla chiesetta. Inoltre verrà effettuato il taglio delle piante pericolanti. Mentre particolare attenzione verrà riservata non solo al mantenimento delle querce, ma anche agli alberi di castagno che si sono ripresi dopo il dramma delle fiamme. Oltre ai pini silvestri che invece hanno resistito all’incendio.

Con la fine dei lavori, l’auspicio è di revocare l’ordinanza che vieta l’accesso ai sentieri e ai terreni boschivi di San Quirico. Un atto emesso lo scorso anno per evitare che le persone corressero rischi in una zona ancora sensibile. «Il recupero di San Quirico resta una priorità dell’amministrazione comunale – commento del vicesindaco Manica -. Siamo al lavoro per fare in modo che torni a essere nuovamente fruibile da tutti».