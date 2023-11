Continuano i riconoscimenti milanesi per il varesino Silvio Premoli

Il varesino Silvio Premoli è stato nominato professore ordinario di Pedagogia generale e sociale all’università cattolica di Milano.

La nomina è avvenuta ad ottobre, e circa un mese dopo il docente è stato nominato direttore del Centro di Ricerca sulle Relazioni Interculturali della stessa Università, prendendo il testimone da Milena Santerini. Il centro, costituito nel 2009, si propone di promuovere attività scientifiche nei settori della formazione alle relazioni interculturali, dello sviluppo della convivenza sociale, del dialogo tra le culture, dell’integrazione degli immigrati, dell’educazione alla cittadinanza, della cooperazione in campo sociale e della disabilità, dell’empowerment della società civile.

Premoli è inoltre, dal 2020, Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza per il Comune di Milano, dove ora risiede, dopo essere nato e cresciuto a Varese, nel rione di San Fermo.

Premoli ha intrapreso la carriera accademica dopo 15 anni di impegno sul campo come educatore, coordinatore e responsabile di servizi socioeducativi rivolti in particolare a bambini, adolescenti e famiglie vulnerabili e di progetti di intervento in strada dedicati a ragazzi difficili e donne prostituite.

Tra le sue pubblicazioni più significative: Prendersi cura delle persone e dell’azienda. La consulenza organizzativa tra identità, cultura e apprendimento (cur. con C.Balloi e D.Crespi, Milano); Infanzie e servizi educativi a Milano. Percorsi di ricerca intervento con bambine bambini e adulti per innovare il sistema 0-6 comunale (cur. con F.Zaninelli, numero speciale di Metis, 2020); Parentalité d’accueil en Europe : Regards théoriques et pratiques professionnelles (cur. con N.Chapon, Marseille); Educatori in ricerca. Un’esperienza locale tra teorie e pratiche (Roma, 2015); Bambini, adolescenti e famiglie vulnerabili. Nuove direzioni nei servizi socioeducativi (Milano, 2012 – Premio Italiano di Pedagogia SIPED 2014); Pedagogie per un mondo globale. Culture, panorami dell’educazione, prospettive (Torino, 2008); Il coordinamento pedagogico nei servizi socioeducativi (cur., Milano, 2008); Verso l’autonomia. Percorsi di sostegno all’integrazione sociale di giovani (cur., Milano, 2009 – 2° premio alla VI Edizione del Premio “IPOST: per la ricerca e lo studio”.).

È inoltre direttore (con Andrea Traverso) della nuova serie della collana Prospettive Angolari, per i tipi di Franco Angeli.