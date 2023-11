Controllo del vicinato: un nuovo strumento per la sicurezza di Luino

Anche a Luino ha scelto di organizzare il Controllo del vicinato per migliorare la sicurezza pubblica attraverso la collaborazione attiva tra i cittadini e le forze dell’ordine. La decisione è stata presa anche in seguito ad un accordo con la Prefettura di Varese, nell’ottica di accrescere la sicurezza per tutti i residenti.

Il Controllo del vicinato, strumento già ampiamente implementato in numerosi Comuni del Varesotto, promuove l’auto-organizzazione tra i vicini per sorvegliare informalmente le aree circostanti le proprie abitazioni e gli spazi pubblici adiacenti. Cartelli appositamente posizionati comunicano a chiunque entri in queste zone che la presenza non passerà inosservata, poiché la comunità è vigile e consapevole delle attività nella propria area.

«Vogliamo che questo strumento diventi il più esteso possibile – spiega Ivan Martinelli, assessore alla Sicurezza e Polizia locale del Comune di Luino – Il CdV è già stato applicato con successo in oltre 500 Comuni italiani e anche in provincia di Varese, ad esempio ad Olgiate Olona, Caronno Pertusella, Vedano Olona o nelle vicine Laveno Mombello e Brinzio».

Ad organizzare il Controllo del vicinato sarà la Polizia Locale e già da ora i cittadini che volessero aderire possono compilare il modulo cartaceo presente al comando (in piazza Serbelloni ) o scaricabile del sito del Comune. Saranno poi organizzati i gruppi di zona (che avranno a disposizione canali Whatsapp) e si individuerà il coordinatore che terrà i rapporti più importanti con le istituzioni e le forze di polizia.

Seguiranno altri incontri nelle frazioni, iniziando con Voldomino il 1° dicembre (alle 20.45) e il 6 di dicembre a Creva (alle 20.45). Poi, in data ancora da stabilire, si faranno incontri alle Motte e a Colmegna, per poi tornare a Palazzo Verbania per organizzare il centro cittadino.

«Ciò che rende unico il Controllo del Vicinato è il suo carattere volontario – spiegano i promotori dell’iniziativa – I cittadini sono chiamati a partecipare in un’azione che richiede un impegno ridotto ma che ha un significato di grande importanza per la sicurezza collettiva. Partecipare a un gruppo di Controllo del Vicinato non comporta rischi per i residenti e non richiede atti di eroismo o pattugliamenti attivi. Gli abitanti possono continuare a svolgere le proprie attività quotidiane, acquisendo però una maggiore consapevolezza dell’ambiente circostante».

Oltre alla sorveglianza delle aree, il programma del Controllo del Vicinato prevede l’identificazione di vulnerabilità strutturali, ambientali e comportamentali che potrebbero favorire atti criminali. La collaborazione e la fiducia tra vicini sono essenziali per creare un clima di sicurezza percepito da tutti i residenti, in particolare da coloro più vulnerabili, come anziani e persone sole. Tutto ciò avverrà in stretta cooperazione con le forze dell’ordine.