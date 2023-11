Corone d’alloro ai monumenti dei caduti: il 4 novembre nel Varesotto

Quattro novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e delle forze armate. Anche quest’anno nelle Città e nei paesi del Varesotto non sono mancate le celebrazioni ufficiali che hanno visto e vedranno sfilare sabato 4 e domenica 5 novembre l’Arma dei Carabinieri, l’Esercito, la Prefettura, la Guardia di Finanza e la Polizia locale.

Alla commemorazione del capoluogo, alla basilica di San Vittore, al fianco dei rappresentanti delle forze armate e del sindaco Davide Galimberti hanno presenziato anche il governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente della Provincia Marco Magrini, il presidente lombardo della commissione Welfare Emanuele Monti, il senatore di Luino Alessandro Alfieri e l’assessore bustese Salvatore Nicola Loschiavo, con la fascia tricolore in sostituzione di Emanuele Antonelli, impegnato nella propria città.

Parallelamente, infatti, anche nella città a sud della provincia – così come a Saronno – si sono svolte le celebrazioni: il corteo è iniziato alle 8:30 dal Portichetto delle Rimembranze con la cerimonia dell’alzabandiera, per poi proseguire al cimitero principale e concludersi al tempio civico di Sant’Anna.

ALTRI APPUNTAMENTI NELLE CITTÀ DELLA PROVINCIA

ANGERA – Le celebrazioni in ricordo dei caduti angeresi sono previste per domenica 5 Novembre. In programma la messa, il corteo al Monumento ai Caduti con accompagnamento musicale a cura del Corpo Musicale Angerese S. Cecilia e un incontro conclusivo in sala consiliare con la partecipazione delle alunne e degli alunni della scuola primaria.

CASSANO MAGNAGO – A Cassano Magnago la cerimonia è fissata per domenica 5, con ritrovo al cimitero alle 9.30, corteo verso il Sacrario dei Caduti, dove ci sarà la deposizione della corona di fiori, e poi verso il centro città. Qui l’articolo completo.

CASTRONNO – Anche a Castronno celebra il giorno delle Forze Armate domenica 5 e lunedì 6 novembre. Alle 9:30 di domenica la messa commemorativa, al termine della quale, alla presenza di autorità, del gruppo alpini e della banda musicale azzurra, verrà deposta la corona d’alloro al monumento dei caduti nella piazza del Comune e all’Albero della Memoria. Lunedì 6 la deposizione al cippo “caduti e dispersi” all’area del plesso scolastico di via monte grappa con la partecipazione delle scuole.

GALLARATE – Anche Gallarate festeggerà la giornata domenica 5 novembre. Il ritrovo è alle ore 10 al corteo del cimitero centrale: alle 10.15 la deposizione di corone d’alloro al cimitero urbano, con la formazione del corteo accompagnato dal Corpo Musicale La Concordia lungo Viale Milano, Piazza S. Lorenzo, Via Cavour, Largo Camussi, Via Postcastello, Via Manzoni, Via Castelli, Piazza Garibaldi, Via San Francesco, Piazza Risorgimento. Infine alle 11 la celebrazione della messa alla Chiesa di San Francesco con accompagnamento a cura del Coro Musica et Ludus della Corale Arnatese.

INDUNO OLONA – Domenica 5 novembre le celebrazioni per il 105° anniversario alla presenza del Presidente della sezione dei Combattenti e Reduci Agostino De Zulian e del Sindaco Marco Cavallin.

Dopo la messa delle 8.30 nella Chiesa di San Giovanni Battista a Induno Olona, il ritrovo è alle 9.15 in Piazza “Giovanni XXIII° presso la Sala Civica “M. Bergamaschi” . La cerimonia prevede il saluto dell’Assessore Maurizio Tortosa, la lettura del messaggio diffuso dall’ANCR nazionale per il IV Novembre, il discorso del Sindaco Arch. Marco Cavallin e la premiazione concorso indetto dall’Ass. Combattenti in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, riservato agli studenti delle scuole indunesi.

Alle 10.30 Corteo al Monumento dei Caduti di Piazza Italia con l’Alzabandiera e deposizione della corona e poi al Cimitero per la deposizione corona alla lapide dei Caduti cu seguirà lettura della “Lettera al Milite Ignoto” e la lettura della storica Preghiera del Combattente. Alle 11.00 conclusione della cerimonia con un minuto di silenzio sotto la meridiana delle Pace.

LAVENA PONTE TRESA – Nella città sul Ceresio dopo le celebrazioni di sabato 4, domenica 5 vedrà l’intitolazione del parco comunale ad Angela Rolandi. L’intitolazione è organizzata per le 10, al termine della quale si svolgerà la messa alla presenza delle autorità civili.

LUINO – A Luino domenica 5 novembre alle 9,45 – prima della messa delle 10 – le forze armate, le associazioni combattentistiche e d’arma con bandiera, il corpo musicale cittadino e le rappresentanze scolastiche si ritroveranno sul sagrato della chiesa dei santi Pietro e Paolo. Al termine della funzione (10.45) avverrà la posa delle corone ai caduti in Piazza Risorgimento.

SESTO CALENDE – A Sesto Calende la cerimonia inizierà alle 9 di domenica 5 con la deposizione delle corone d’allora nelle frazioni. Seguirà alle 10 la messa, alle 10:45 il corteo con deposizione della corona al cimitero centrale, alle 11 l’alzabandiera e infine il corteo fino al Municipio, dove alle 11:30 si terrà discorso delle autorità.

SOMMA LOMBARDO – A Somma Lombardo le celebrazioni avranno iniziato a partire dalle 8,45 in via Fuser, dove si svolgerà la partenza nelle frazioni di Mezzana, Coarezza, Maddalena e Case Nuove. Alle 9:30 il ritrovo delle autorità nel cortile del Municipio prima della messa alle 10 alla basilica di Sant’Agnese. Infine il corteo alle 11 da Piazza Vittorio Veneto con la deposizione della corona al monumento dei caduti in Piazza Scipione.

TRADATE – Dopo la commemorazione di sabato, domenica 5 a Tradate il sindaco, assieme ai componenti dell’Amministrazione Comunale e ai rappresentanti delle Associazioni d’Arma, dopo aver assistito alla S. Messa delle ore 8 nella chiesa di Abbiate Guazzone, presiederà le cerimonie ufficiali al monumento ai caduti in Piazza Unità d’Italia (ore 9), a quello in Piazza Mazzini (ore 10) e infine alle 10:30 al sacrario nazionale del Cimitero.