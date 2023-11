Corso teorico pratico di venipuntura dedicato ai tecnici di laboratorio biomedico

L’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione della provincia di Varese ha organizzato Sabato 11 Novembre, presso la sede di Via Mercantini in Varese, un corso di formazione Teorico/Pratico di Venipuntura, aperto e gratuito per i propri iscritti.

Il corso, è stato organizzato per Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM), Tecnici della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare (TFCPC) e per la prima volta in Italia, è indirizzato ai Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico (TSLB) .

La formazione specifica ha fornito competenze teorico/pratiche relative alle tecniche di accesso vascolare periferico, al fine di incrementare le possibilità di integrazione di questi professionisti sanitari nel contesto dell’equipe assistenziale, in area intensiva di emergenza-urgenza e nell’attività ambulatoriale, per consentire una migliore presa in carico dei processi diagnostici e assistenziali supportando la carenza di personale e dando un significativo supporto alla gestione multiprofessionale del paziente.

Il corso vuole essere un primo passo ma il percorso per il riconoscimento di competenze trasversali e specialistiche delle professioni sanitarie è ancora lungo e deve essere accompagnato da una precisa volontà di valorizzare ciascuna professione che opera nel panorama del Sistema Sanitario Nazionale.