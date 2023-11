Cosa fare nel weekend a Varese e nel Varesotto il 17, 18, 19 novembre

Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti dedicati alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne che ricorre il 25 novembre. Tanti gli eventi in programma in tutta la provincia in vista promosse da Comuni, associazioni e scuole. A Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno un weekend dedicato alla camelia invernale. Sabato 18 e domenica 19 novembre 2023, dalle ore 10 alle 18 si svolgerà la mostra mercato di florovivaismo dedicata per l’occasione alla Camellia sasanqua: una varietà di camelia a fioritura invernale. Nel Parco Comerio di Busto Arsizio appuntamento domenicale con il Mercato contadino. Domenica 19 novembre si potranno acquistare prodotti di stagione direttamente dai produttori che metteranno in esposizione le bontà prodotte localmente. Un weekend alla scoperta della musica con la “Fiera del disco di Varese”. Sabato 18 e domenica 19 novembre oltre 25 stand tra espositori, hobbisti, cultori, collezionisti ed editori. Peter Pan apre la stagione di teatro per ragazzi alle Arti di Gallarate.

GAVIRATE – Il centro commerciale Campo dei Fiori compie 22 anni e si veste a festa. Per l’occasione, domenica 19 novembre tre pasticcerie si sfideranno a colpi di dolce alla ricerca della torta perfetta. Tutte le informazioni

INARZO – Domenica 19 novembre, dalle 10 alle 17.30, le vie del centro storico si trasformeranno nel Paradiso dei golosi con l’undicesima edizione della Festa del Cioccolato. Tutte le informazioni

VARESE – Dal 19 novembre al 6 gennaio, per tutte le domeniche, Babbo Natale sarà al Sacro Monte. Di volta in volta, grandi e piccini, potranno trovarlo in un locale diverso del Borgo e trascorrere il pomeriggio tra lucine e prelibatezze. Tutte le informazioni

LEGNANO – Gli Ambulanti di Forte dei Marmi tornano a Legnano con il meglio del Made in Italy artigianale. Tutte le informazioni

Legnano – Weekend con i profumi e i sapori della cucina romana alla Contrada San Domenico con al sagra della carbonara, cacio & pepe e amatriciana, all you can eat https://www.varesenews.it/2023/11/a-legnano-la-sagra-della-carbonara-e-amatriciana-all-you-can-eat/1768418/

RICORRENZE – Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, tutte le iniziative in provincia di Varese. Tanti gli eventi in programma in tutta la provincia in vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si celebra il 25 novembre. Comuni, associazioni e scuole propongono iniziative e riflessioni su questo tema che purtroppo non smette di essere attuale – Tutte le informazioni

CASALZUIGNO – A Villa Della Porta Bozzolo un weekend dedicato alla camelia invernale. Sabato 18 e domenica 19 novembre 2023, dalle ore 10 alle 18, propone straordinariamente in autunno la mostra mercato di florovivaismo dedicata per l’occasione alla Camellia sasanqua: una varietà di camelia a fioritura invernale– Tutte le informazioni

VARESE – Al mercatino natalizio della Rasa con una passeggiata collettiva: l’iniziativa degli amici di Bregazzana. Il mercatino di Luci della Rasa quest’anno ritorna con la ventiduesima edizione, e sarà possibile raggiungerlo in modo sostenibile attraverso i sentieri dei boschi con “lanterne erranti”, una iniziativa organizzata dall’associazione Amici di Bregazzana per sabato e domenica – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Giornata dell’Infanzia, appuntamento sabato 18 novembre al Castello di Monteruzzo di Castiglione Olona. Un pomeriggio interamente dedicato ai bambini per riflettere sui diritti dell’infanzia attraverso incontri, giochi, laboratori creativi, danze e tanto divertimento– Tutte le informazioni

CARNAGO – Una festa e una Panchina bianca per la Giornata dei diritti dei bambini a Carnago. Appuntamento sabato 18 novembre dalle ore 15.30 alla Biblioteca di Carnago per lettura animata sul bosco e laboratorio a tema prima di inaugurare la panchina bianca alle 16.30 – Tutte le informazioni

CARONNO VARESINO – Cena d’Autunno all’oratorio di Caronno Varesino. Serata a tema autunnale con un prelibato menù stagionale e a seguire la grande tombola – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Nel Parco Comerio di Busto Arsizio appuntamento domenicale con il Mercato contadino. Domenica 19 novembre si potranno acquistare prodotti di stagione direttamente dai produttori che metteranno in esposizione le bontà prodotte localmente – Tutte le informazioni

TRADATE – All’Ecoplanetario di Tradate per scoprire il Sistema Solare. Un viaggio tra stelle e natura alla scoperta del Parco Pineta e dei segreti dell’universo – Tutte le informazioni

LUINO – Dall’infanzia alla lotta contro la violenza sulle donne: a Luino un weekend di impegno e riflessione. L’occasione è la Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e quella per l’eliminazione della violenza contro le donne. Gli appuntamenti

COSA FARE NEL WEEKEND – BAMBINI – Eventi per bambini nel weekend del 17, 18 e 19 novembre tra Varese e provincia. Feste, eventi e cortei celebrano i bambini e i loro diritti in questo fine settimana in vista della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. E poi laboratori, spettacoli ed escursioni – Tutti gli appuntamenti

BODIO LOMNAGO – Il Trio Rose di Maggio in concerto nella chiesa di San Giorgio a Bodio Lomnago . Sabato 18 novembre alle 21 nella chiesa di San Giorgio, il trio d’archi “Rose di Maggio” propone un concerto con musiche di Astor Piazzolla, Ryūichi Sakamoto, Hans Zimmer e Dmitrij – Tutte le informazioni

VARESE – Un weekend alla scoperta della musica con la “Fiera del disco di Varese”. Sabato 18 e domenica 19 novembre oltre 25 stand tra espositori, hobbisti, cultori, collezionisti ed editori per l’evento organizzato dall’Associazione 33&45, con il patrocinio del Comune di Varese – Tutte le informazioni

MUSICA – Il flamenco scalda le serate di Casciago e Borgo Ticino. Due concerti straordinari con l’Associazione Più che suono: Carlos Piñana (chitarra) e Miguel Ángel Orengo (percussioni) porteranno dalla Spagna le languide atmosfere del flamenco – Tutte le informazioni

CASTELLANZA – “Eventi in Jazz”: gran finale con il sassofonista Claudio Fasoli. Il sassofonista e compositore Claudio Fasoli sarà il protagonista assoluto, venerdì 17 novembre, dell’atto conclusivo della rassegna – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – A Laveno Mombello torna la festa dei “giovani”, musica e dj al palazzetto. A grande richiesta torna la seconda edizione di Homeland – Lago Maggiore, il format nato l’aprile scorso in occasione del primo anno del Consiglio comunale dei Giovani di Laveno Mombello – Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – Prendi La Nota: un concerto a Gazzada per celebrare l’ “armonia montanara”. Dieci anni fa nasceva il coro per “colpa” di un gruppetto di soci CAI abituato a cantare sul pullman durante le escursioni in montagna. Sabato 18 Novembre alle ore 21 concerto del Coro CAI Melegnano – Tutte le informazioni

VARESE – Al Castello di Masnago la musica di Bach per Radici Barocche. Al via il gran finale del Festival Echi Urbani dedicato alla musica di Johann Sebastian Bach e alle sue Invenzioni a Due Voci per clavicembalo, di cui ricorrono i 300 anni dalla composizione – Tutte le informazioni

COMABBIO – A Comabbio ripartono gli incontri di Manga Ward con “Ereased”. L’appuntamento è venerdì 17 novembre in Sala Lucio Fontana – Tutte le informazioni

VARESE – Un workshop per creare foto e video con l’Intelligenza Artificiale. L’incontro promosso da VareseCorsi è condotto da Giovanni Abitante – Tutte le informazioni

MALNATE – Il professor Orecchia a Malnate per parlare del conflitto Israelo-Palestinese. L’evento, moderato da Giosuè Romano, è per sabato 18 novembre alla sala conferenze del Museo “Realini” – Tutte le informazioni

INARZO – “Bolle di Sapone” alla Palude Brabbia. Nella parte teorica verrà spiegato cos’è un sapone naturale e le fasi della saponificazione, nella parte pratica creazione live di un sapone con metodo a freddo – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – All’Anpi di Laveno un incontro sull’attacco alleato ai piroscafi nel settembre 1944. Un incontro che vuole essere l’occasione per raccogliere ricordi, testimonianze e documenti su questa pagina di storia. Appuntamento per il 18 novembre – Tutte le informazioni

CASTELLANZA – Un’ora per il tuo bonsai. Al centro civico di Castellanza la lezione con l’esperto Mario Pavone. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Amici del Bonsai che organizza anche due incontri al mese nella stessa sede – Tutte le informazioni

FAGNANO OLONA – Giuliana Sgrena ospite a Fagnano Olona. Venerdì 17 novembre nell’aula magna della Scuola Fermi la presentazione del nuovo libro di Giuliana Sgrena “Donne ingannato” – Tutte le informazioni

VARESE – Antonio Bassanini: il costruttore che cambiò il volto di Milano e non solo. Una mostra ripercorre la storia professionale e personale dell’imprenditore che ha lavorato con i più grandi architetti che ricostruirono la città nel dopoguerra – Tutte le informazioni

VARESE – Straordinarie Natività: sei visite guidate nei luoghi più affascinanti di Varese e dintorni. Dal 17 novembre al 22 dicembre, Archeologistics propone un ciclo di appuntamenti per andare alla scoperta di particolari luoghi che custodiscono delle rappresentazioni straordinarie della Natività nell’arte – Tutte le informazioni

COCQUIO TREVISAGO – Esposizione di Antonio Quattrini all’Atelier Capricorno di Cocquio Trevisago. Fino al 26 novembre della mostra dell’artista curata da Alberto Tognola – Tutte le informazioni

SOLBIATE OLONA – “200 years in our flashes” in mostra nella Biblioteca Comunale di Solbiate Olona. Direttore artistico della mostra il dott. Ibrahim Malla, un fotografo italo-siriano specializzato nel campo umanitario e sociale, che ha realizzato reportage fotografici per la Croce Rossa italiana – Tutte le informazioni

VARESE – In mostra alla Ubik di Varese l’arte di Fernando Gallucci. La mostra sarà aperta fino al 4 dicembre nello spazio espositivo della libreria. Venerdì 24 (alle 17) e sabato 25 novembre alle 10,30 il vernissage della mostra. Ingresso libero – Tutte le informazioni

LUINO – “Il rinascimento dei bambini. 600 anni di accoglienza agli innocenti a Firenze” in una mostra a Luino. L’esposizione organizzata dal CAV Medio Verbano verrà presentata sabato 18 novembre a Palazzo Verbania dalla sua curatrice, la professoressa Mariella Carlotti – Tutte le informazioni

BESOZZO – Un pomeriggio fantasy in biblioteca a Besozzo. Giochi di ruolo, musica celtica e terza colazione per una domenica dedicata ai ragazzi – Tutte le informazioni

TEATRO – La legnanese Laura Fusaro presenta a Milano il libro “Al principio ci fu Pio Rame”. Il libro racconta gli inizi di una straordinaria vocazione per il teatro della famiglia Rame iniziata 170 anni fa – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – A Somma Lombardo influencer e scrittori per il primo festival del settore food. Lucake e Luca catalfamo presente ranno al pubblico i loro libri nella sala polivalente della biblioteca – Tutte le informazioni

VARESE – Antonio Bassanini costruttore del Novecento: la sua storia rivive al Castello di Masnago. Sabato 18 novembre al Castello di Masnago in via Cola di Rienzo 42 sarà presentato il volume alla presenza della figlia Chiara – Tutte le informazioni

CUVEGLIO – Incontro poetico a Cuveglio con il libro “Abbracciami”. Proseguono le occasioni di incontro e poesia organizzate dall’Associazione GaEle in Valcuvia – Tutte le informazioni

GALLARATE – Peter Pan apre la stagione di teatro per ragazzi alle Arti di Gallarate. Sabato 18 novembre gli Eccentrici Dadarò aprono la stagione “tout public”: per i ragazzi, ma anche per adulti curiosi – Tutte le informazioni

VARESE – Il cinema di David Lynch, lezioni di cinema a Filmstudio 90. L’associazione culturale di promozione cinematografica propone una serie di incontri dedicati all’autore di film straordinari – Tutte le informazioni

BARASSO – “La Famiglia Canterina” in scena in biblioteca a Barasso. Appuntamento venerdì 17 novembre alle 20.45 in via Don Basilio Parietti 6 nella Biblioteca Comunale di Barasso. Ingresso libero con rinfresco a seguire – Tutte le informazioni

COCQUIO TREVISAGO – Al teatro SOMS di Caldana va in scena “Il padre della sposa”. Sabato 18 novembre sul palco la celebre commedia portata in scena da “I diVinAttori” di Busto Arsizio – Tutte le informazioni

LUINO – A passo lento alla scoperta della Rocca di Caldè con il Cai Luino. Tra storia e natura, la passeggiata alla scoperta dell’antico fortilizio difensivo eretto a Caldè è in programma per venerdì 17 novembre. Tutte le info

VARESE – Concerto gospel “Tutti in coro” nella chiesa dei Frati Cappuccini a Varese per sostenere la Gemma Rara. L’appuntamento è per sabato 18 novembre – Tutte le informazioni

VARESE – Una camminata per scoprire le bellezze di Casbeno e Bobbiate. Sabato 18 novembre appuntamento con il percorso alla scoperta di lavatoi e luoghi caratteristici lungo il sentiero che percorre parte del Parco Plis Cintura Verde Sud – Tutte le informazioni

GALLARATE – Torna il ciclocross a Crenna, con il Criterium Varesino. Dopo tanti anni la Società Ciclistica Crennese riporta nei boschi e nei campi della zona la specialità che unisce bici e corsa a piedi. Nel 1954 Crenna era stata teatro del Campionato Mondiale – Tutte le informazioni

GORLA MINORE – Festa di fine anno per gli amanti del motocross con “I Love MX Park Gorla”. Domenica 19 sul tracciato gorlese va in scena l’evento benefico che permette a piloti amatoriali e giovanissimi di “girare” insieme ai campioni di questa disciplina – Tutte le informazioni

COSA FARE NEL WEEKEND A SARONNO E DINTORNI – Gli eventi del 17, 18 e 19 novembre. I principali eventi a Saronno e dintorni nel fine settimana di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 novembre – Tutti gli appuntamenti

COSA FARE NEL WEEKEND SUL LAGO MAGGIORE – Gli eventi del 17, 18 e 19 novembre sul Lago Maggiore. Prime iniziative natalizie e poi mercatini, teatro, eventi per i bambini nel fine settimana sul Lago Maggiore e nei dintorni – Tutti gli appuntamenti