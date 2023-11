Cosa fare nel weekend a Varese e nel Varesotto il 24, 25, 26 novembre

Sabato 25 novembre molte sono le iniziative organizzate in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne con incontri, presidi e spettacoli teatrali mentre si respira già aria di Natale a Varese e Gallarate con l’accensione degli alberi decorati in centro città. Al Maga di Gallarate Francesco Sole autore, conduttore tv e influencer italiano presenta il suo ultimo libro.

Parola e Musica ad Azzio con la rassegna “Incontriamoci al Convento” con l’intervento straordinario del Quartetto Glenn Gould, un ensemble noto per la sua magistrale interpretazione degli archi. Un convegno medico e un concerto a Palazzo Estense a Varese celebra la giornata nazionale Parkinson. Sabato 25 novembre la cerimonia costituisce un momento prezioso per i malati e le famiglie per incontrare medici, ricercatori, fisioterapisti, dietisti e fare il punto sulla malattia neurodegenerativa che oggi in Italia colpisce 300.000 persone malate, 5000 delle quali abitano nel Varesotto.

EVENTI IN EVIDENZA

BISUSCHIO – Domenica a teatro: a Bisuschio torna la rassegna All’altezza dei sogni promossa e curata dalla compagnia Intrecci Teatrali. Il primo appuntamento è per domenica 26 novembre al teatro San Giorgio con una Biancaneve tutta da ridere. Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Lo staff della concessionaria Busto Motor Company vi aspetta sabato 25 e domenica 26 novembre in via Busto Fagnano, angolo via Caserta a Busto Arsizio per un Black Friday imperdibile. Tutte le informazioni

CANTELLO – Da CityModa Shoes e Moda & Modi apertura straordinaria nel fine settimana in occasione della Black week: una settimana di sconti speciali sui marchi aderenti all’iniziativa, che proseguirà fino a domenica 26 novembre. Tutte le informazioni

GALLIATE LOMBARDO – Weekend perfetto per andare per mercatini natalizi: domenica 26 novembre, dalle 9 alle 18, le vie del paese si animeranno con bancarelle di hobbisti, scultori, trampolieri e trucca bimbi. Non perdetevi la 19^ edizione del mercatino di Natale di Galliate Lombardo. Tutte le informazioni

LOZZA – Un Black Friday “diverso” da Varese Gardening. Offerte pazzesche con sconti fino al 50%. Tutte le informazioni

MALNATE – Un appuntamento per dire basta alla violenza sulle donne. Attraverso racconti, canzoni, arti visive, teatro e dialogo, verrà presentato uno spaccato della condizione femminile nel 2023 e con essa di tutto ciò che quotidianamente viene racchiuso nell’ombra della violenza. Tutte le informazioni

JERAGO CON ORAGO – Venerdì a teatro per una serata evento con un viaggio musicale tra le composizioni per orchestra di Silvano Scaltritti, compositore oraghese. Tutte le informazioni

TRADATE – Lo shopping di qualità arriva a Tradate con gli Ambulanti del Lago Maggiore. Domenica 26 novembre potrete ammirare un autentico spettacolo di bancarelle e dedicarvi allo shopping natalizio. Tutte le informazioni

VARESE – Gli amanti dell’arte potranno visitare le due mostre Invisibili Alchimie ed Echoes fino a sabato 23 dicembre 2023 alla Galleria Punto sull’Arte. Tutte le informazioni

VARESE – Dal 19 novembre al 6 gennaio, per tutte le domeniche, Babbo Natale sarà al Sacro Monte. Di volta in volta, grandi e piccini, potranno trovarlo in un locale diverso del Borgo e trascorrere il pomeriggio tra lucine e prelibatezze. Questa domenica appuntamento alla Trattoria del Ceppo. Tutte le informazioni

VARESE – I mercatini portano il Natale in piazza Montegrappa e Varese si veste a festa. Dal 24 novembre al 26 dicembre un vero e proprio villaggio di Natale con 30 casette di legno addobbate e illuminate per le feste con musica ed eventi itineranti per grandi e piccini e tantissimi prodotti in vendita. Tutte le informazioni

VARESE – Dal 24 al 26 novembre da Elledue Giocheria di Varese si gioca con i Sabbiarelli, un nuovo modo di sperimentare e creare con la sabbia. Tutte le informazioni

VARESE – Sabato 25 novembre dalle 14 alle 19, Naturelle Medicina Naturale, centro di medicina naturale basato sulla naturopatia, discipline naturali e yoga, di viale Aguggiari 162 bis a Varese ha in programma un open day per farsi conoscere e permettere alle persone di scoprire il mondo delle discipline bio-naturali. Tutte le informazioni

EVENTI

VARESE – Il Natale a Varese quest’anno va dal lago ai monti. Non solo luci ai Giardini Estensi: la parola d’ordine di quest’anno è “connessione”, per una grande serie di eventi diffusi in ogni parte della città – Tutte le informazioni

GALLARATE – Sabato si accende l’albero di Natale a Gallarate. Insieme alle luminarie: un momento di festa accompagnato anche da un concerto in piazza Libertà – Tutte le informazioni

SANGIANO – A Sangiano è festa per Sant’Andrea: incontri, concerto e mercatini. Sangiano festeggia il suo patrono. Una serie di appuntamenti accompagneranno la comunità sangianese a partire dal fine settimana. Il 3 dicembre mercatino – Tutte le informazioni

GEMONIO – In attesa del Natale a Gemonio si fa festa con i pizzoccheri. L’evento inserito nel Gemonio X-Mas Show va in scena sabato 25 al parco di via Curti. Dopo cena il concerto-tributo agli 883 – Tutte le informazioni

VARESE – Visita guidata al battistero di San Giovanni per scoprire “Straordinarie natività”. Prosegue il ciclo di appuntamenti promosso da Archeologistics: prossimo appuntamento venerdì 24 novembre alle 16 nel centro storico di Varese – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – L’arcivescovo Delpini a Busto Arsizio per celebrare i 100 anni della chiesa dei Santissimi Apostoli. Per i 100 anni dalla posa della prima pietra venerdì 24 novembre arriva a Busto Arsizio l’arcivescovo Mario Delpini per una messa speciale – Tutte le informazioni

ANGERA – Vent’anni e una nuova sede: la protezione civile festeggia ad Angera. Esercitazioni, dimostrazioni, simulazioni, sensibilizzazione sono alla base di “Angleria 2023”, l’evento in programma nel fine settimana sul lungolago – Tutte le informazioni

EVENTI – Passeggiata, castagne e vin brulè con “Camminaforeste urbane 2023” al Parco Alto Milanese. sabato 25 Novembre alle 14.30 con partenza dalla Baitina, il programma prevede una camminata, la piantumazione di un albero di tiglio e tante castagne e vin brulè gratuito – Tutte le informazioni

ANGERA – Dalla festa della Protezione civile alla Wings stop Whistles: gli eventi del weekend ad Angera. Tra le iniziative segnaliamo anche la presentazione del libro Madrisorelle, sabato 25 novembre in biblioteca e l’arrivo di Sinterklaas – Tutte le informazioni

CAIRATE – Torna il mercatino di Natale di Cairate. L’evento organizzato dal gruppo Cuamm, si svolgerà domenica 26 novembre 2023 nella splendida cornice del Monastero di S. Maria Assunta – Tutte le informazioni

SPECIALE GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE – Tanti gli eventi in programma in tutta la provincia in vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si celebra il 25 novembre. Comuni, associazioni e scuole propongono iniziative e riflessioni su questo tema che purtroppo non smette di essere attuale – Tutte le iniziative in provincia di Varese – Tutte le informazioni

INCONTRI

VARESE – Al Circolo di Varese e Belforte un documentario e un dibattito sulla catastrofe umanitaria in Medio Oriente. Sabato 25 novembre alle 15 il Circolo di Belforte proiezione del documentario “Il Patriarca del Popolo”, tributo al primo patriarca cristiano, arabo e palestinese di Gerusalemme Michel Sabbah, originario di Nazareth. Sarà presente il regista – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese l’evento “La mafia teme più la scuola della giustizia”. Sabato 25 novembre in sala Montanari l’iniziativa organizzata dall’associazione Logos – Tutte le informazioni

VARESE – L’attualità economico-finanziaria in un dibattito promosso da “Persone e Città”. L’associazione “Persone e Città” promuove per venerdì 24 novembre prossimo, dalle 21,00 un dibattito sull’attualità economico-finanziaria, con digressioni giuridiche e di politica economica – Tutte le informazioni

VARESE – Riparte con le fotografie di Angelo Turconi la stagione de “Le vie dei Venti”. Sabato 25 novembre, alle 21, alla Sala Montanari a Varese inizia la nuova stagione 2023 2024 dell’associazione culturale. Appuntamento in Sala Montanari – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

VARESE – Matteo Pizzolante espone a Varese la personale “Ritratto e ritiro”. Fino al 15 gennaio è possibile visitare la mostra negli spazi “R + S / AK” di via San Pedrino. Un progetto artistico che indaga sul fenomeno del ritiro sociale – Tutte le informazioni

CASTELLANZA – I paesaggi del futuro in mostra a Villa Pomini. Ventinove artisti dell’Associazione “Contemporay Arte&Ambiente APS a confronto sul tema delle nuove frontiere – Tutte le informazioni

LIBRI

GALLARATE – Francesco Sole al Museo Maga per Duemilalibri Off. Appuntamento domenica 25 novembre alle 17 – Tutte le informazioni

GALLARATE – Da Carù a Gallarate poesie e acquerelli per la presentazione del libro “Mezzaluna ligure”. Sabato 25 novembre alle 16,30 la presentazione del libro di Roberto Bianchini e Donatella Tamborini e pubblicato da Altromondo editore – Tutte le informazioni

CARDANO AL CAMPO – “Riciclo poetico”, la poesia è un’opera collettiva. Al Circolo Quarto Stato la presentazione della raccolta nata dentro l’esperienza di Casa di Marina Anteo, che fonde riflessioni e liriche firmate da ragazzi ed educatori della struttura – Tutte le informazioni

BUGUGGIATE – Una serata di ricordi e affetti: a Buguggiate la presentazione del libro “Ricordi Riconoscenti” di Luciano Zatta. L’appuntamento è fissato per venerdì 24 novembre alle 20.45 presso il Centro di Aggregazione Sociale Ubuntu – Tutte le informazioni

CADREZZATE CON OSMATE – “Piramide di crimini”, il giallo del Lago Maggiore presentato a Cadrezzate con Osmate. L’autrice Marina Martorana racconterà il suo libro durante un incontro sabato 25 novembre – Tutte le informazioni

BODIO LOMNAGO –Sara Magnoli e il suo “Cuore in guerra” alla biblioteca di Bodio Lomnago. Ultimo incontro della Stagione Autunnale 2023 degli Amici di Filippo. In occasione del 150° anniversario della morte del Manzoni, l’autrice riprende la prima stesura del “Fermo e Lucia” rendendolo attuale – Tutte le informazioni

VARESE – “Lettere dalla Russia” al circolo di Belforte a Varese. Venerdì 24 presso la Cooperativa di Biumo Belforte in viale Belforte 165 a Varese verrà presentato il libro scritto da Emanuele Grieco che racconta la storica Campagna di Russia attraverso gli occhi del soldato Cirla, di Malnate – Tutte le informazioni

MUSICA

TRADATE – La Masolino Ensemble in concerto a Tradate con l’opera di Puccini “In Terra Pax”. Venerdì 24 novembre alle 21 l’orchestra di Castiglione Olona diretta da Matteo Madella si esibirà nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano. Ingresso gratuito – Tutte le informazioni

AZZIO – Parola e Musica, “Incontriamoci al Convento”: il divino e il nulla ad Azzio. Al cuore dell’esperienza sarà l’intervento straordinario del Quartetto Glenn Gould, un ensemble noto per la sua magistrale interpretazione degli archi – Tutte le informazioni

CUASSO AL MONTE – Concerto di Gala del Corpo Bandistico San Giuseppe di Cavagnano. Appuntamento per sabato 25 novembre al PalaCuasso per lo spettacolo annuale del gruppo musicale diretto dal maestro Daniele Canuto – Tutte le informazioni

JERAGO CON ORAGO – Venerdì in teatro a Jerago una serata evento con un viaggio musicale tra le composizioni per orchestra di Silvano Scaltritti. L’evento è organizzato dal Corpo Musicale “S. Cecilia” di Jerago, nell’ambito dei festeggiamenti per il 160° anniversario del sodalizio e per celebrare il 45° anno di direzione della banda, da parte di Silvano Scaltritti – Tutte le informazioni

LUINO – La Musica cittadina di Luino al Teatro Sociale. Appuntamento per sabato 25 novembre alle 21. Un evento atteso e molto significativo per la comunità, organizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

VARESE – Rapunzel è una principessa di oggi e si rivela nel musical al Teatro di Varese. Rapunzel, il musical, in scena al Teatro di Varese il 24, 25 e 26 novembre regala un finale inaspettato grazie a una sorprendente madre Gothel, interpretata da Lorella Cuccarini – Tutte le informazioni

VARESE – Al Miv di Varese una lezione su Napoleone, poi il film di Ridley Scott. Venerdì 24 novembre la proiezione di Napoleon delle 20.45, sarà preceduta da una presentazione a cura della Professoressa Ivana Pederzani – Tutte le informazioni

SESTO CALENDE – La sala consiliare di Sesto Calende diventa un teatro con “Terra e Laghi”. Per il festival teatrale itinerante del Teatro Blu andrà in scena lo spettacolo “La Stanza delle Anime” – Tutte le informazioni

SALUTE

VARESE – Un convegno medico e un concerto a Palazzo Estense: a Varese si celebra la giornata nazionale Parkinson. Sabato 25 novembre la cerimonia costituisce un momento prezioso per i malati e le famiglie per incontrare medici, ricercatori, fisioterapisti, dietisti e fare il punto sulla malattia neurodegenerativa che oggi in Italia colpisce 300.000 persone malate, 5000 delle quali abitano nel Varesotto – Tutte le informazioni

SALUTE – Covid e influenza, sabato 25 novembre una giornata di vaccinazioni straordinaria. Regione Lombardia per sabato 25 novembre ha previsto una giornata di vaccinazioni straordinaria rivolta a tutta la popolazione con prenotazione obbligatoria e agende dedicate solo a questo evento – Tutte le informazioni

VARESE – A Mustonate una “cena di gala a sei zampe”. Serata di beneficenza prenatalizia per sostenere il Canile Municipale di Varese – Tutte le informazioni

COSA FARE SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend del 24, 25 e 26 novembre. Aria di Natale, teatro, mercatini e la mostra della camelia invernale: gli appuntamenti del fine settimana sul Lago Maggiore e nei dintorni – Tutte le informazioni

COSA FARE A SARONNO E DINTORNI – Cosa fare nel weekend del 24, 25 e 26 novembre.

Mostre, mercatini di natale, concerti ed eventi in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: ecco i principali eventi del fine settimana nel Saronnese – Tutte le informazioni