Cosa fare nel weekend a Varese e nel Varesotto il 3, 4, 5 novembre

Il primo weekend di novembre si presenta tra sole e pioggia. Ad Arona si festeggia San Carlo con aperture straordinarie il 4 e 5 novembre del Sancarlone. il colosso simbolo di devozione. Castello Cabiaglio ospita la nuova edizione della Ecofesta d’Autunno e del Mercato del Giusto iNperfetto, una giornata di proposte dedicate alla comunità e ad una modalità “leggera”. “Un condominio che non ti aspetti” è lo spettacolo gratuito sugli alberi e i loro abitanti al Campo dei Fiori domenica 5 novembre raccontato attraverso la riunione di condominio più pazza dell’anno. Sabato 4 novembre comincia Glocal Doc il festival del documentario con 20 film con ingresso gratuito insieme a Varesenews, Miv e Filmstudio. Al Teatro di Varese “Rock School”, il concerto benefico per il Faro: venerdì 3 novembre la storia del rock risuona in città per sostenere Fondazione Giacomo Ascoli e il progetto per chi si prende cura dei bambini dell’Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Del Ponte.

METEO – Sabato nuova perturbazione, poi tornerà il sole. Tempo contraddistinto da grande variabilità. E sulle cime delle nostre montagne potrebbe farsi vedere anche la neve – Leggi le previsioni

EVENTI IN EVIDENZA

AZZATE – Ad Azzate c’è profumo di Natale. Sabato 4 e domenica 5 novembre dalle 16.00 alle 18.00 nella nuova sede di via R. Sanzio 7, Bianchi1902 – Home & Candle Outlet accende il Natale con un caldo e profumato pomeriggio d’autunno con caldarroste, vin brûlé e cioccolata calda. Tutte le informazioni

BARASSO – Per un’esperienza autentica e appagante, niente batte un pranzo a base di polenta, un piatto che celebra la tradizione, la semplicità e il calore della cucina italiana. Appuntamento domenica 5 novembre al ristorante Colonia Rossi per la Festa della polenta. Tutte le informazioni

COMERIO – Menù delizioso, mercatini natalizi e l’emozione dell’arrampicata: appuntamento a Comerio domenica 5 novembre per la Castagnata 2023. Tutte le informazioni

VARESE – Al Borducan vi aspetto l’ultimo weekend con allestimento a tema Harry Potter. Tutte le informazioni

FUORI PROVINCIA

LEGNANO – La Sagra della zucca e del fungo porcino arriva per la prima volta in Contrada San Bernardino, a Legnano. Nel menù tortino di funghi porcini e patate con fonduta di parmigiano, lasagna con zucca, salsiccia e provola affumicata, brasato di manzo con crema di zucca e polenta e molto altro. Tutte le informazioni

LUGANO – La 20ª edizione della Fiera delle Vacanze è pronta a incantare nuovamente gli amanti dei viaggi, offrendo un’esperienza eccezionale che abbraccia tutto il mondo. Tutte le informazioni

Per promuovere qui il vostro evento: marketing@varesenews.it

EVENTI

VIGGIÙ – “Il cimitero racconta, echi da Spoon River a Viggiù” spostato per maltempo a venerdì 3 novembre. Venerdì 3 novembre alle 19 al Cimitero vecchio di Viggiù una serata di storytelling, con racconti misteriosi e accompagnamento musicale – Tutte le informazioni

ANGERA – Weekend d’autunno sul Lago Maggiore: le iniziative ad Angera. Castagnate, mercatini e incontri: sono diversi gli appuntamenti del weekend ad Angera, sul Lago Maggiore- Tutte le informazioni

GEMONIO – “Cuori ardenti, piedi in cammino”: a Gemonio torna il classico mercatino missionario. Nei fine settimana del 28-29 ottobre e 4-5 novembre il Gruppo Missionario della Parrocchia allestisce il tradizionale punto vendita per sostenere alcune iniziative sparse per il mondo – Tutte le informazioni

CITTIGLIO – Sei serate con i McChicken: a Cittiglio scatta la “Stì Beer Fest”. Nei primi tre venerdì e sabato di novembre la grande festa della birra al “FeSTIamo Park”. Organizza il Gruppo Alpini, parte del ricavato in beneficenza – Tutte le informazioni

GALLARATE – Cedrate celebra la ricorrenza del 4 novembre. Nel quartiere gallaratese la consueta cerimonia che parte dal monumento ai caduti e prosegue con corteo per le strade del rione – Tutte le informazioni

VISITA GUIDATA – Eremo di Santa Caterina del Sasso: dove fede e turismo camminano insieme – Tutte le informazioni

VISITA GUIDATA – La visionaria esperienza educativa del Villaggio Cagnola – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Cassano Magnago celebra il 4 novembre. La cerimonia ufficiale della Giornata dell’Unità Nazionale si terrà domenica 5 – Tutte le informazioni

MILANO – A Golosaria la tradizione è innovazione. La rassegna milanese che diventa maggiorenne decide di parlare di futuro, con la concretezza dei produttori che da un quarto di secolo popolano il best seller Golosario – Tutte le informazioni

CASTELLO CABIAGLIO – Il Mercato del Giusto iNperfetto torna tra i vicoli del borgo di Castello Cabiaglio. Domenica 5 novembre Ecofesta d’Autunno e Mercato del Giusto iNperfetto, una giornata di proposte dedicate alla comunità e ad una modalità “leggera” di proporre eventi. Dalle ore 10 gli espositori animeranno le vie del paese – Tutte le informazioni

TRAVEDONA MONATE – “La parola necessaria”, a Travedona Monate incontri e teatro per ricordare l’insegnamento di Don Milani. L’ associazione I CARE di Travedona Monate ha organizzato diversi appuntamenti nel centenario della nascita di don Lorenzo Milani – Tutte le informazioni

ARONA – Sancarlone di Arona: il 4 e 5 novembre aperture straordinarie per salire fino a 35 metri. In occasione della ricorrenza del Santo e della chiusura della stagione, Archeologistics propone la possibilità di visitare il colosso simbolo di devozione e godere del panorama sul Lago Maggiore – Tutte le informazioni

NATURA

CASTRONNO – Una passeggiata nei boschi tra Castronno e Sumirago. Iniziativa del Circolo Legambiente di Castronno e dell’associazione “Il Bosco” di Sumirago, un’occasione per riscoprire la bellezza della natura. Si farà tappa anche al parco del Castello di Caidate – Tutte le informazioni

AMBIENTE – Alla scoperta del verde “dietro casa”: quattro weekend tra boschi e “foreste urbane”. Dal 4 al 26 novembre 2023 torna CamminaForesteUrbane, promosso da Legambiente con Cai, Lipu, Ersaf e Federparchi. Tante le iniziative in Lombardia alla scoperta delle aree verdi – Tutte le informazioni

LIBRI

VARESE – Incontro a Varese con Francesca Giovannini per parlare di “Cucina on the road”. Per gli eventi del Premio Chiara e in collaborazione con Glocal 2023 un evento in compagnia della popolare blogger e varesina doc – Tutte le informazioni

VARESE – Spazio delle mie brame inaugura #ioleggoperché alla Libreria degli Asinelli. Sabato 4 novembre alle ore 17 l’autore Giuseppe Dambrosio per parlare di spazi che educano ispirati anche dai disegni dei bambini della primaria di Gazzada – Tutte le informazioni

SCUOLE – Torna #ioleggoperché con centinaia di scuole e decine di librerie coinvolte tra Varese e provincia. Dal 4 al 12 novembre 2023 tutti possono andare in libreria e donare un libro alla scuola scelta e promuovere così la lettura tra bambini e ragazzi – Tutte le informazioni

INCONTRI

VARESE – Si presenta a Varese un nuovo progetto per aiutare a lavorare anche a chi ha difficoltà linguistiche. Domenica 5 Novembre 2023 dalle 17 alle 19 presso il convento dei Frati Cappuccini di viale Borri verrà presentato il primo progetto dell’Associazione Varese Oltreconfine ODV dal titolo “INSIEME a te, un passo per volta” – Tutte le informazioni

GAVIRATE – La gente di lago e la sua storia protagonisti al Chiostro di Voltorre con Glocal+. Il 3 novembre Piero Lotti, restauratore Beni culturali, presenterà dieci anni di racconti, testimonianze e strumenti raccolti nel progetto Locus Loci per non perdere la memoria di una storia da conservare a futura memoria – Tutte le informazioni

VARESE – Mattia Sorbi e il suo racconto da reporter da Israele. Alla Galleria Boragno di Busto Arsizio in diretta da Israele l’incontro con Mattia Sorbi, giornalista e reporter – Tutte le informazioni

VARESE – Presentazione della rivista AceTonico. Un incontro durante il quale dialogare a proposito delle urgenze alla base della nascita della rivista e coinvolgere il pubblico in un’attività di condivisione e di scambio – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

CINEMA – A Glocal il festival del documentario, 20 film con ingresso gratuito. Tutto pronto per la prima edizione di Glocal Doc che si terrà dal 4 al 9 novembre. Insieme a Varesenews, Miv e Filmstudio – Tutte le informazioni

CINEMA – Glocal DOC, apertura con “Un altro domani” e “The big question”. Sabato 4 novembre due eventi con ingresso gratuito: Cristina Mainardi presenta il lavoro sulla violenza nelle relazioni affettive, e Francesco Cabras introdurrà il docufilm realizzato sul set de “La passione di Cristo” di Mel Gibson – Tutte le informazioni

VARESE – Tre appuntamenti senza confini allo spazio Yak di Varese. Un Hackaton dagli orizzonti internazionali, un documentario sul perchè una storica compagnia stabile Italiana ha sede in Croazia, uno spettacolo sulle storie che attraversano i confini Italo svizzeri. Tutti nell’ambito di Glocal + – Tutte le informazioni

NATURA – “Un condominio che non ti aspetti”, lo spettacolo (gratuito) sugli alberi e i loro abitanti arriva al Campo dei Fiori. Domenica 5 novembre uno spettacolo teatrale dedicato agli alberi e ai loro abitanti raccontati attraverso la riunione di condominio più pazza dell’anno. Ecco come partecipare – Tutte le informazioni

GALLARATE – Il Gruppo Teatrale Crennese in scena alle Arti con “Antigone il filo strappato”. Sabato 4 novembre è in programma il terzo spettacolo della rassegna di teatro amatoriale alle Arti di Gallarate, che è anche un omaggio a don Alberto Dell’Orto – Tutte le informazioni

CASSANO VALCUVIA – La danza, la gioia e le parole di Umberto Eco al teatro di Cassano Valcuvia. La stagione del Teatro Comunale presenta “La Vertigine della lista”, spettacolo ispirato all’omonimo libro di Umberto Eco, per la regia di uno dei più importanti danzatori e coreografi italiani: Giorgio Rossi – Tutte le informazioni

VARESE – “Al posto giusto” di Marina De Juli al Palazzo Estense di Varese. Uno spettacolo per bambini liberamente ispirato a “Storia di Antenna”, pubblicato nella raccolta “Poesie di pace”, di Mario Lodi. L’appuntamento è per domenica 5 novembre alle 16 e 30 – Tutte le informazioni

VARESE – “Voci”: la storia della città di Fiume dopo la seconda guerra mondiale nel racconto del suo Teatro Italiano. Venerdì 3 novembre alle 20 lo spazio Yak ospita la presentazione del documentario “VOCI Passato, presente e futuro del Dramma Italiano di Fiume” – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

BUSTO ARSIZIO – “Conviene far bella la vita”, alla Galleria Boragno la mostra de “Il Bagela”. Il pittore Luca Galmarini esporrà le sue opere da domenica 5 a domenica 12 novembre. Alla chiusura dell’evento un concerto – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Sabato 4 novembre, alle 17.30, allo Spazio Arte Carlo Farioli performance artistiche e degustative. Nell’ambito dell’evento “Istruzioni per Emozionarsi” si inaugura la mostra “Non c’è Pace”. Posti limitati, necessaria la prenotazione: info@farioliarte.it

LAVENO MOMBELLO – “Il furto della Gioconda” a Villa Frua di Laveno Mombello. Serata dal titolo “Il furto della Gioconda” organizzata a Villa Frua, nella Biblioteca di Laveno. Venerdì 3 novembre alle 20.30 replica l’evento organizzato 3 anni fa a Dumenza, paese natale di Vincenzo Peruggia – Tutte le informazioni

GAVIRATE – “Così lontano Così vicino”, la mostra di Barbara Zeller al Chiostro di Voltorre. La mostra inaugurerà sabato 4 novembre alle ore 17,30. Da domenica 5 a domenica 12 sarà visibile tutti i giorni (10-12,30/14,30-19) – Tutte le informazioni

MUSICA

CAZZAGO BRABBIA – La musica classica entra nella chiesa di San Carlo a Cazzago Brabbia. Prosegue la rassegna “Reviviscenze musicali” con il quinto concerto in programma per sabato 4 novembre – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – Alla Maddalena di Somma Lombardo una serata in blues per Anffas Ticino. Sabato 4 novembre nella chiesa di Santa Maria Maddalena un concerto del gruppo “Jesus, Love & the Blue Sky” nella chiesa di Santa Maria Maddalena – Tutte le informazioni

BRINZIO – “Di guerra e di pace, parole e note per il XXI secolo”, l’evento a Brinzio. Alla chiesa dei santi Pietro e Paolo, l’evento in parole e musica di sabato 4 novembre organizzato dalla Parrocchia brinziese – Tutte le informazioni

SOLIDARIETÀ

VARESE – Al Teatro di Varese “Rock School”, il concerto benefico per il Faro. Venerdì 3 novembre la storia del rock risuona in città per sostenere Fondazione Giacomo Ascoli e il progetto per chi si prende cura dei bambini dell’Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Del Ponte- Tutte le informazioni

VARESE – Una cena inclusiva a Varese con la Cooperativa La Corte. Venerdì 4 novembre la cena tra magia e pasta fresca preparata dai ragazzi del progetto Fuoricontesto – Tutte le informazioni

COSA FARE SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend del 3, 4 e 5 novembre. Ancora zucche protagoniste e poi mercatini e teatro. Tanti gli appuntamenti del fine settimana sul Lago Maggiore e nei dintorni – Tutte le informazioni

COSA FARE NEL SARONNESE – Cosa fare nel weekend a Saronno e dintorni il 3, 4 e 5 novembre. Ecco i principali eventi a Saronno e dintorni nel fine settimana di venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 novembre – Tutti gli appuntamenti