Cosa fare nel weekend a Varese e nel Varesotto il 9, 10, 11 novembre

Tanti gli appuntamenti del fine settimana con il ricco programma di Festival Glocal che porta a Varese lo spettacolo con Andrea Ortis “Il Vajont di tutti” e la pièce teatrale dedicata a Ennio Morricone, che racconta l’esperienza professionale e la vita ricca e a tratti ancora misteriosa del maestro. Città è paesi in festa per San Martino; a Fagnano Olona aperte le visite alla “Cappella Sistina della valle Olona”, a Varese al la trentatreesima edizione della Festa del santo con raccolta di fondi per le famiglie più bisognose mentre a Caldana di Cocquio Trevisago centinaia di lampioncini illumineranno il borgo. A Varese la sala Filmstudio 90 compie trent’anni anni e fa festa con la proiezione dal pomeriggio a notte fonda, taglio della torta, musica e tanto altro per la sala di Via De Cristoforis, punto di riferimento per la città. Al Teatro del Popolo di Gallarate al via il XIII Festival di musica classica dedicato a Liszt. Cinque appuntamenti dal 9 all’11 novembre dedicati alla variegata opera del compositore, virtuoso del pianoforte, ma anche delicato poeta, attratto dal successo mondano e poi invece riservato abate.

EVENTI IN EVIDENZA

VARESE – La rinomata pittrice Claudia Giraudo torna a Varese alla Galleria Punto sull’Arte per la sua nuova mostra personale Invisibili Alchimie e accanto a lei, l’artista norvegese Lene Kilde presenta alla Galleria varesina “Echoes” il suo primo solo show in Italia. Vernissage sabato 11 novembre dalle 11 alle 13 in viale Sant’Antonio 59/61 Varese (Casbeno). Tutte le informazioni

Per promuovere qui il vostro evento: marketing@varesenews.it

SPECIALE FESTIVAL GLOCAL – Panel, incontri, laboratori e spettacoli nel ricco programma di Glocal e Glocal+. Scopri tutti gli appuntamenti

Ti segnaliamo:

VARESE – “Il Vajont di tutti”, al Teatro di Varese lo spettacolo con Andrea Ortis. Il 10 novembre, al teatro di Varese, si terrà “Il Vajont di tutti, riflessi di speranza”, una pièce teatrale scritta, diretta e interpretata dall’ autore, attore e regista friulano- Tutte le informazioni

INSEGUENDO QUEL SUONO. Una storia di Ennio Morricone. Lo spettacolo racconta l’esperienza professionale e di vita ricca e a tratti ancora misteriosa che ha portato il maestro ad interagire con tutti i contesti che il XX secolo – Tutte le informazioni

GALLARATE – Maga e Confindustria Varese portano Glocal Arte a Gallarate. Domenica 12 novembre si terrà il panel “Arte e impresa nel giornalismo contemporaneo”, una visita guidata alla mostra “La Matematica del Segreto e altre storie” con l’artista Valentina Vetturi e un laboratorio per famiglie- Tutte le informazioni

EVENTI

SAMARATE – Open day Museo Agusta con inaugurazione App di realtà aumentata e nuovo simulatore. La nuova app consente di scoprire è stata sviluppata a partire da un finanziamento del Mulm, il museo più lungo del mondo – Tutte le informazioni

FAGNANO OLONA – È San Martino, aperte le visite alla “Cappella Sistina della valle Olona”. In occasione della festività di San Martino, a Fagnano Olona sarà possibile visitare l’omonima chiesetta, chiamata anni addietro da un restauratore la “Cappella Sistina della valle Olona”- Tutte le informazioni

ANGERA – Cultura, streghe e foliage: weekend ricco di eventi ad Angera. Mercatini e negozi aperti, eventi per i più piccoli e appuntamenti per gli appassionati di lettura: il fine settimana angerese- Tutte le informazioni

VALLE OLONA – Israele-Gaza, tu da che parte stai? Anpi risponde con una marcia della Pace. Le sezioni Anpi della valle Olona scendono in piazza per dire NO alla guerra, chiamando tutti a partecipare ad una marcia della Pace domenica 12 novembre, con arrivo ai Calimali – Tutte le informazioni

INARZO – Alla Palude Brabbia un incontro su “Kombucha e cibi fermentati”. Protagonista dell’evento sarà Leonardo Cassago, per imparare i principi per realizzare i preparati – Tutte le informazioni

VARESE – Al via a Varese la trentatreesima edizione della Festa di San Martino. La somma raccolta durante le due giornate, saranno convertite in buoni spesa per le famiglie più bisognose – Tutte le informazioni

COCQUIO TREVISAGO – Centinaia di lampioncini illumineranno il borgo, a Caldana torna la Festa di San Martino. Viene rievocata la storia di San Martino, il soldato generoso che, per aiutare una persona a ripararsi dal freddo, divise in due il proprio mantello – Tutte le informazioni

INDUNO OLONA – A Induno Olona una domenica alla scoperta dei sapori del territorio con l’8° Rassegna del Vino Varesino. Domenica 12 novembre dalle 10 alle 18,30 in Sala Bergamaschi si svolge l’edizione 2023 della Rassegna del Vino Varesino organizzata dal Comune in collaborazione con Slow Food Varese- Tutte le informazioni

VARESE – Ultimo Caffè degli Alpini dedicato alla donne: appuntamento sabato 11 novembre a Varese. Interverranno Wilma Malucelli, ex presidente nazionale e fotografa Soroptimist Club Forlì, Maria Grazia Tibiletti, presidente Soroptimist Club Varese e biologa, Paola Margnini fotografa – Tutte le informazioni

CITTIGLIO-CARAVATE-AZZIO – I “cold case” del Medioevo: un percorso di visita per scoprire i siti archeologici della Valcuvia. Le chiese di San Biagio a Cittiglio, Sant’Agostino a Caravate e dei Santi Eusebio e Antonio ad Azzio collegate e valorizzate grazie a uno studio del gruppo di ricerca in antropologia dell’Insubria. L’inaugurazione aperta al pubblico sabato 11 novembre – Tutte le informazioni

GALLARATE – Luoghi fantastici nel laboratorio del Maga per Glocal+. In occasione del Festival del Giornalismo il Museo propone l’attività “Cartoline da un mondo tutto mio”- Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

VARESE – Marina De Juli porta “Mistero Buffo” di Dario Fo al Salone Estense di Varese. Lo spettacolo sarà domenica 12 novembre alle ore 17 all’interno di “Generazione Giovani 2023” -. Tutte le informazioni

VARESE – La sala Filmstudio 90 di Varese compie trent’anni anni e fa festa. Proiezione dal pomeriggio a notte fonda, taglio della torta, musica e tanto altro per la sala di Via De Cristoforis, punto di riferimento per la città – Tutte le informazioni

VARESE – Vasi Comunicanti 2023: quattro nuovi racconti di frontiera con Karakorum Teatro a Varese. Quattro autori hanno abitato nei paesi di Saltrio e Clivio, in Italia, e di Besazio e Meride, in Canton Ticino. Ne sono nati quattro nuovi racconti, nati dall’incontro con le comunità che quel confine lo abitano e lo vivono – Tutte le informazioni

CLIVIO – A Clivio per Momenti musicali lo spettacolo di “Dan Zone”. All’Auditorium la serata musicale che spazia tra l’Acid jazz e il Pop Funk, sabato 11 novembre – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – “7°…non rubare”, I Legnanesi sul palco di Cassano Magnago. lo spettacolo debutterà come da tradizione al Teatro Auditorio di Cassano Magnago dal 9 al 12 novembre – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Una serata di teatro e letteratura a Cassano Magnago. Un doppio evento, tutto targato Cassano, con la compagnia “I figli di Anna” e il giallista Francesco De Palo – Tutte le informazioni

VARESE – Varese celebra Guido Morselli con un convegno e uno spettacolo. Venerdì 10 novembre due diversi eventi nel nome dello scrittore varesino, a cinquant’anni dalla scomparsa – Tutte le informazioni

BESOZZO – La “lettera a una professoressa” in scena domenica al teatro Duse di Besozzo. Uno spettacolo che ripercorre il testo e le esperienze di don Milani e dei ragazzi di Barbiana con l’attore Nicola Tosi, la chitarra e la voce di Valentin Mufila e i disegni eseguiti dal vivo da Angelo Fiombo – Tutte le informazioni

MUSICA

GALLARATE – Al Teatro del Popolo il XIII Festival di musica classica dedicato a Liszt. Cinque appuntamenti dal 9 all’11 novembre dedicati alla variegata opera del compositore, virtuoso del pianoforte, ma anche delicato poeta, attratto dal successo mondano e poi invece riservato abate – Tutte le informazioni

COCQUIO TREVISAGO – I Trovieri di Cocquio in concerto per ricordare Marisa Barichella. L’appuntamento è per sabato 11 novembre alle 21, nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea, a Cocquio Trevisago. Ingresso libero – Tutte le informazioni

VARESE – Al liceo musicale Malipiero di Varese un omaggio alla cantante varesina Giuseppina Grassini. In occasione dei duecentocinquanta anni dalla sua nascita, l’appuntamento dell’11 novembre sarà un momento per celebrare e ricordare la musica di una grande artista – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

VARESE – Antonio Bassanini Costruttore del Novecento: una mostra al Castello di Masnago. L’esposizione racconta la vita e le opere di un imprenditore protagonista di un capitolo della storia italiana e il fondamentale rapporto tra architettura, ingegneria, design e imprenditoria edile – Tutte le informazioni

VARESE – L’arte e la memoria, i quadri di Alberto Croce a Villa Recalcati. Presentazione della mostra delle opere di Alberto Croce – 8 novembre, ore 11 a Villa Recalcati. Evento in memoria della Battaglia di San Martino a Duno – 15 al 18 novembre 1943 – Tutte le informazioni

LIBRI

VARESE – Alla Galleria Ghiggini un incontro con “Il Giallo di Varese”. Presentazione del libro scritto da Laura Veroni, con Mario Chiodetti. Ingresso libero- Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – “La sentinella dell’infinito”, a Laveno Mombello la presentazione del libro di Sergio Melchiorre. Il libro racconta storie di uomini e donne – di sofferenza e impegno negli anni della Seconda guerra mondiale e della Resistenza – in un piccolo paese d’Abruzzo, Amardolce – Tutte le informazioni

GAVIRATE – In biblioteca a Gavirate le letture di Betty Colombo. Sono attesi bambine e bambini per una mattinata a spasso tra le parole con letture e libri da vedere e ascoltare. Ingresso libero, non è necessaria la prenotazione – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Sabato 11 novembre a Castiglione Olona torna “La biblioteca in gioco”. La serata alternativa all’insegna del divertimento, della socialità e di un po’ di sana competizione è organizzata dal Comune di Castiglione Olona insieme a In Ludo Veritas – Tutte le informazioni

VARESE – Architetture e paesaggi dal 1945 a oggi. A Varese l’anteprima del libro a cura di Luciano Crespi. Venerdì 10 novembre l’anteprima del libro “Atlante dei luoghi da non perdere. Architetture e paesaggi dal 1945 a oggi in provincia di Varese”. Un viaggio alla scoperta di 200 luoghi da non perdere – Tutte le informazioni

INCONTRI

TRAVEDONA MONATE – A Travedona Monate la testimonianza di Agostino Burberi, allievo di Don Lorenzo Milani. Presidente della Fondazione Don Lorenzo Milani è ospite all’oratorio per portare la sua testimonianza, all’interno delle iniziative organizzate dall’associazione ICare nel centenario della nascita del sacerdote e maestro – Tutte le informazioni

VARESE – Visioni delle Europee, a Varese una tavola rotonda con il professor Piero Graglia. Un incontro proposto dal Csv – Centro di Servizio per il Volontariato Insubria in programma l’11 novembre e dedicato alle prospettive europee, con l’intervento del professore di storia delle relazioni internazionali presso l’Università Statale di Milano – Tutte le informazioni

CASTELLANZA – Alla Liuc una lezione speciale con il “medico del calcio”. Lo storico medico sociale dell’Inter Piero Volpi sarà protagonista dell’incontro “Lo stress clinico nello sportivo” – Tutte le informazioni

SESTO CALENDE – Il Fotovideoclub Verbano organizza una “serata d’autore”: protagonisti Gianni Danzo e i suoi scatti. Venerdì 10 novembre la serata dedicata agli scatti dello storico membro del fotoclub di Sesto Calende – Tutte le informazioni

GALLIATE LOMBARDO – A Galliate Lombardo ripartono gli incontri “Uomo e Natura”, si parla di migrazioni di popoli. Seconda edizione di un ciclo di incontri che ha avuto grande successo. Venerdì 10 novembre, ore 20.45, nella sala consiliare del Comune conferenza-spettacolo di Stefano Allievi – Tutte le informazioni

VARESE – L’attualità di Mazzini sui doveri dell’Uomo, convegno a Varese. Venerdì 10 novembre 2023 alle 17.30 l’Associazione Mazziniana Italiana organizza la conferenza intitolata “Attualità e Ricchezza dei Doveri dell’uomo” – Tutte le informazioni

SALUTE – A Solbiate Olona un incontro per i medici di Medicina Generale. Il convegno dal titolo “I disordini neuromuscolari, dalla valutazione al trattamento” è previsto per sabato 11 novembre – Tutte le informazioni

VARESE – Il percorso per arrivare alla parità di genere passa dall’educazione finanziaria. L’associazione Varese Praticittà ha organizzato un incontro sull’educazione finanziaria per le donne tenuto da Rossella Locatelli, docente presso la Facoltà di Economia e Finanza dell’Insubria, sabato 11 – Tutte le informazioni

VARESE – Raggiunge Varese “Senologia al centro” e punta a toccare le 1000 visite di prevenzione. L’appuntamento di novembre si terrà nella cornice di Piazza Monte Grappa nei giorni 10, 11 e 12 novembre 2023. Una tre giorni con un’unità di clinica mobile con mammografo ed ecografo – Tutte le informazioni

SOLIDARIETA’

CUVIO – COCQUIO TREVISAGO – Un weekend di musica in Valcuvia a sostegno della Lilt. Grandi spettacoli per beneficenza. Sul palco anche l’instancabile assessore-cantante Renato Furigo che canta e propone una serata con “la musica della mia vita” – Tutte le informazioni