Cotta: “Sbagliato sul gol del Ligorna, dobbiamo essere più bravi nei dettagli”

LIGORNA – VARESE 1-1 | LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

CORRADO COTTA (Allenatore Varese): Ho già parlato con i due centrali perché nella situazione del gol eravamo larghi e si poteva leggere meglio. Il gol loro nasce da una rimessa laterale nostra e questo non va bene, non possiamo regalare palloni così. Dobbiamo essere più bravi nei Lì mi arrabbio perché poi ci abbiamo messo 20 minuti per riprenderci, poi adagio abbiamo ripreso la partita, creato tanto, e l’abbiamo ripresa nel finale. Ho fatto i complimenti al loro preparatore dei portieri perché Atzori ha fatto un paio di parate incredibili. Il Ligorna ha dimostrato di essere una squadra organizzata, ben allenata, che palleggia bene e riparte. Abbiamo finito con tanti attaccanti, aggrappandoci alle giocate dei singoli con tanti palloni messi in mezzo. Possiamo dire che Liberati ci ha “liberati da una palla prigioniera”. Andare a commentare una sconfitta per chi non ha visto la partita non sarebbe stato facile perché abbiamo creato molto.

FILIPPO LIBERATI (Attaccante Varese): Ho visto la palla cadere in area e non c’ho pensato due volte. Sono contento di aver ritrovato il gol al mio rientro e soprattutto in una gara così difficile. Il Ligorna ha fatto un buon calcio, è una buonissima squadra, ma nella ripresa abbiamo messo in campo tutto e alla fine fortunatamente abbiamo trovato il pareggio. Non è stato un periodo facile per me, ma grazie all’aiuto dei compagni e dello staff sono riuscite a entrare e incidere. Sono molto, molto, molto contento. Con il mister abbiamo un buon rapporto, mi dice sempre tutto nel bene e nel male.

LUCA MIRACOLI (Attaccante Ligorna): Purtroppo abbiamo preso gol nel finale e dispiace perché sopratutto nel primo tempo abbiamo giocato bene. È stata una partita molto fisica, sapevamo potesse essere così, ma abbiamo lottato colpo su colpo. È stato un peccato non chiuderla, pensavamo di poterla portare a casa e probabilmente lo meritavamo anche. Sono passati 9 anni e non avevo più affrontato il Varese che da quell’anno non era più tornato. Per me è stato emozionante perché sono stati gli unici gol segnati in Serie B, nonostante la stagione non fosse andata bene.