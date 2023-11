Cotta: “Siamo arrabbiati, buttiamo via troppi punti. Condoglianze alla famiglia di Luca Alfano”

SANREMESE – VARESE 1-1 | IL COMMENTO DEI PROTAGONISTI

CORRADO COTTA (Allenatore Varese): Per prima cosa fatemi rivolgere un pensiero alla famiglia di Luca Alfano, che non conoscevo personalmente ma mi dicono essere stato un grande tifoso del Varese e una persona amata. Porto a nome della società le condoglianze alla sua famiglia. Rispetto alla gara, è un pareggio amaro perché eravamo in perfetto controllo della partita ma ci siamo fatti trovare impreparati su un lancio lungo. Ferrari è stato un po’ goffo ad allungarsi, forse doveva spingere con una mano e non con due, e siamo qui a commentare un 1-1 che lascia amarezza ma anche arrabbiatura. Poi onestamente c’è stato ancora l’episodio del rigore su Guri che ci ha penalizzato, però questo lascia il tempo che trova.

COTTA 2: Siamo stati bene sul campo, anche se abbiamo sbagliato qualche scelta. Peccato, la squadra ha fatto la partita che doveva fare e forse questo è il limite più grande, anche perché non ricordo altri interventi di Ferrari, così come settimana scorsa di Cassano. Speriamo che Guri si sia sbloccato però oggi sono due punti buttati via e la nostra classifica ne risente come in altre occasioni. Dobbiamo fare autocritica e pensare agli errori commessi, dobbiamo prevenire determinate situazioni perché, tornando all’inizio, l’amarezza è tanta.

MATTIA GORI (Allenatore Sanremese): Per noi è un pareggio che ha un valore enorme. Ho detto in settimana che quella contro il Varese sarebbe stata la gara più difficile di . Arrivavamo da una prestazione che ha lasciato in noi tanto amaro e quindi questo risultato per noi è una botta di adrenalina fondamentale. Dispiace aver preso gol sull’unico errore di posizionamento ma è stato un gran gol. Ci dà autostima perché per noi è un punto in recupero contro una grande squadra.

SINDRIT GURI (Attaccante Varese): Mi serviva questo gol, ma abbiamo perso due punti ed è difficile esultare. Dal campo non credo che abbiamo sbagliato qualcosa, a volte le partite vanno così. Forse non siamo stati concentrati al massimo. Era un rigore nel finale su di me e non è la prima volta che succede. Soffriamo tanto per queste scelte arbitrali. La dedica per il gol va alla mia famiglia.