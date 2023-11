Creanza e il Signor Panettone porta l’artigianato di qualità a Ville Ponti

Creatività, solidarietà e valorizzazione del territorio nell’evento che celebra l’arta artigiana e il Natale a Varese: è Creanza e il Signor Panettone, alle Ville Ponti nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 dicembre.

Una manifestazione nuova nata dall’unione di due realtà note per creatività e passione: Creanza Creative e i maestri pasticceri de Il signor Panettone.

Il risultato è un’edizione di Creanza Creative Market dedicata alle strenne natalizie, dove oltre 80 creative e creativi provenienti da tutto il nord e centro Italia, esporranno le loro opere di alto artigianato all’interno dei primi due piani di Villa Andrea, eccezionalmente aperta al pubblico.

Al terzo piano della villa invece 14 pasticceri presentano il Signor Panettone, cui sono dedicati laboratori per bambini e degustazioni del dolce nella sua formulazione classica o nelle versioni più originali, fino alle contaminazioni con la pizza.

«Creanza e il Signor panettone unisce due realtà dedicate alla qualità del fatto a mano, dall’artigianato più curioso, bello e originale, all’arte della pasticceria applicata al dolce simbolo del Natale, unite in un evento che il Comune di Varese ha il piacere di patrocinare tra le iniziative promosse in occasione delle Feste», afferma la vicesindaca, Ivana Perusin.

GLI ESPOSITORI

Abbigliamento sartoriale, gioielli, oggetti di design, decorazioni, accessori, articoli per bambini, complementi d’arredo, cartoleria fatta a mano, idee regalo, collezioni vintage, oggetti unici, prodotti enogastronomici selezionati e molte altre creazioni troveranno spazio nei saloni della villa.

Mentre passeggeranno tra gli stand, i visitatori saranno deliziati dal profumo dei panettoni proposti da una selezione di pasticcieri fra i più noti della nostra provincia: Bacilieri, Binati, Buosi, Colombo, Dameno, Dec, Dolcearte, Cardy, Il Giusto Impasto, Rock Love Bake, Sapiente Bologna, SeM, Valerio Torre Store, Colombo e Marzoli.

I visitatori potranno ammirarne la creatività, degustarli e acquistarli, per vivere un’esperienza culinaria completa «e di altissima qualità considerato che sul territorio abbiamo grandi maestri dell’arte bianca», sottolinea Valerio Torre, e che tutti nelle loro lavorazioni partono dal lievito madre vivo», aggiunge Mariano Massara di SeM.

All’esterno della Villa invece una suggestiva scenografia a tema e inaspettati effetti 3d.

Per chi desidera una pausa sarà possibile fermarsi a mangiare qualcosa o a bere un aperitivo nell’area bar a cura del catering di Village Grill & Kitchen, oppure gustare una pizza fritta di Torretta Pizza e bere un drink da Lina alla Spina nei food truck esterni.

SOLIDARIEA’ E BAMBINI

Come sempre negli eventi di Creanza Creative, associazione nata dalla passione di due mamme, i bambini hanno un posto di riguardo: per loro ci saranno laboratori e workshop di pasticceria a cura di Mirabilia Project (per info e prenotazioni scrivere a: dottormirabilia@hotmail.com).

Inoltre domenica le maestre e i genitori dell’Asilo Ponti saranno presenti con il loro stand di prodotti e mini attività per i più piccoli.

Altro elemento costante negli eventi di Creanza Creative è la solidarietà e la condivisine di valori che si concretizza ospitando gratuitamente delle associazioni impegnate sul territorio. Quest’anno saranno presenti Caos, SuperO odv, Fondazione AVSI, e Banco Non Solo Pane.

«Durante l’evento verranno venduti i biglietti della nostra lotteria – aggiunge Anita Romeo di Creanza Creative – per sostenere le associazioni e per dare la possibilità ai visitatori di vincere uno dei 14 “Signor Panettone” in palio, uno per ogni espositore presente».

IL PROGRAMMA

L’apertura ufficiale del market Creanza e il Signor Panettone è in programma per sabato 2 Dicembre alle ore 12 con il sindaco Davide Galimberti e la vice Ivana Perusin. «La presenza delle istituzioni consolida l’importanza che l’evento costituisce per il territorio varesino, apportando un grande flusso di visitatori, turisti e amanti del fatto a mano», sottolinea Francesca Pellegrini, fondatrice con Anita Romeo di Creanza Creative.

L’inaugurazione non sarà il solito taglio del nastro, ma il taglio di un panettone gigante, di 5kg, offerto da pasticceria SeM per condividerne un assaggio con tutti i partecipanti. Il resto sarà donato alla mensa gestita dalle suore di via Luini.

L’ingresso gratuito al pubblico seguirà i seguenti orari:

– sabato 2 dicembre dalle ore 12 alle 21

– domenica 3 dicembre dalle ore 10 alle 19

L’unione fra l’artigianato manuale e quello culinario è l’anima di Creanza e il Signor Panettone, un evento destinato a rimanere nel cuore dei varesini e che diventerà una nuova tradizione natalizia per la città.

I promotori dell’evento ringraziano gli sponsor (La Varesina Caffè, Petrini Sat, Irca distribuzioni e Musajo Somma) e l’Agenzia Formativa di Varese per aver messo a disposizione i loro studenti a supporto dei pasticcieri professionisti.