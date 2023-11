Critiche di Uneba al contributo regionale al personale ospedaliero pubblico che esclude il sistema socio sanitario

La decisione di Regione Lombardia di erogare un anticipo del rinnovo de contratto nazionale della sanità è stata accolto criticamente da Luca Degani, presidente di Uneba Lombardia. I 128 milioni metti sul piatto non comprendono il personale del settore socio sanitario, di uneba, aris (sanità Cattolica), cooperazione sociale ed Anffas (mondo della disabilità).

«Organizzazioni che hanno contratti in rinnovo e che, dinnanzi alle richieste più che giustificate dei propri lavoratori, non hanno alcun riconoscimento economico da parte della sanità pubblica per il servizio che erogano. Non serve ricordare le dichiarazioni dell’assessore di voler chiudere i servizi residenziali per gli anziani non autosufficienti, basta vedere la assoluta mancanza di riconoscimento di risorse economiche prevista nella presentazione del piano sociosanitario regionale 2023/2027».

«Anche questi lavoratori e famiglie dipendenti da organizzazioni no profit che gestiscono l’asssitenza per anziani, disabili, minori, persone portatrici di malattie psichiatriche e gestori di servizi per le dipendenze hanno il diritto di poter vedere una certezza stipendiale che non può esserci senza una programmazione economica che valorizzi le attività che queste realtà erogano ogni giorno per centinaia di migliaia di persone fragili».

I contributi vanno da circa 650 a un massimo di 1.500 euro a seconda della categoria andranno agli oltre 107.000 dipendenti fra medici, infermieri, oss e comparto pubblico.