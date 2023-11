Da Calvino alle leggende angeresi, a scuola il piacere di leggere ad alta voce

Per il terzo anno consecutivo la Scuola Secondaria e la Scuola Primaria di Angera dal 13 novembre al 20 novembre 2023 partecipano alla 10° edizione di LIBRIAMOCI 2023, la giornata di letture nelle scuole.

L’iniziativa, promossa dal Ministero dell’istruzione e del merito, ha lo scopo di risvegliare negli studenti l’amore per i libri e la meraviglia della lettura ad alta voce, stimolandoli ad esercitare e coltivare questa pratica. L’iniziativa coordinata dai docenti coinvolgerà le classi dei due ordini di scuola e vedrà la collaborazione dei lettori Vivavoce dell’associazione culturale ViviAngera (Adele Boari, Marica Travaini, Laura Lampugnani e Alberto Garagiola) che presteranno la loro voce durante le letture in classe.

In occasione del centenario della nascita di Italo Calvino, verranno proposte alcune letture tratte dalle fiabe italiane per stimolare i ragazzi ad avvicinarsi a un patrimonio di tradizioni e di cultura che rischia di andare perso. Per i più piccoli verranno proposte storie e leggende legate al nostro territorio, mentre per gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria verranno letti alcuni passi significativi dei Promessi Sposi, per ricordare i 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni. Si tratta di una lettura animata dove i lettori Vivavoce di ViviAngera interpreteranno i vari personaggi della storia; la lettura sarà occasione per approfondire successivamente nei vari laboratori di lettura come si legge a più voci, interpretando i vari personaggi.