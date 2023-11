Da Galileo Galilei all’intelligenza artificiale, due incontri della Società Schiaparelli a Varese

Italia, inizio del XVII secolo. Lo scienziato e astronomo toscano Galileo Galilei riproduce uno strumento da poco inventato in Olanda. Lo chiama cannocchiale. Per primo nella storia dell’Umanità punta il cannocchiale verso “l’altra metà del paesaggio”, il cielo stellato.

Davanti ai suoi occhi increduli si aprono nuove, stupefacenti scoperte che cambieranno per sempre non solo la Scienza, ma anche la storia del pensiero. Le sue straordinarie scoperte danno però fastidio ai potenti della Chiesa, che lo costringeranno ad una umiliante abiura. Di questa storia appassionante, ma venata di amarezza parla il film “Galileo” di Liliana Cavani. Ben lungi dall’essere una semplice biografia, la pellicola si concentra sulle vicende fondamentali della vita dello scienziato toscano ponendo l’attenzione sui problemi di dialogo e di conflitto sociale, in un atto d’accusa verso l’arroganza dei potenti.

La Società Astronomica G.V.Schiaparelli proietterà il film, con una presentazione del divulgatore storico-scientifico Giuseppe Palumbo, martedì 14 novembre alle ore 21 presso la Sala Nettuno del cinema Multisala Impero (MIV) di Varese. L’entrata è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione a questo link .

Venerdì 17 novembre alle ore 21 presso il Salone Estense del Comune di Varese si terrà invece una conferenza su ChatGPT un argomento di grande attualità. Il fatto che ChatGPT possa generare automaticamente qualcosa che si legge anche superficialmente come scritto dall’uomo è notevole e inatteso, e fa insorgere curiosità oltre che perplessità. Giuseppe Piccinotti, fisico e divulgatore della Schiaparelli, ci spiegherà che cos’è Chat GPT, e durante la serata verrà usato in diretta con esempi di utilizzo concreti. Si cercherà quindi di capirne i meriti, i limiti, i rischi e tutte le implicazioni ad esso collegate. Come sempre, la serata è libera e gratuita e non è necessaria la prenotazione.