Da Le Pi a Barasso un sabato fashion e vintage per disegnare il tuo outfit

Un sabato speciale da Le Pi, il Vintage Shop di Barasso. Al classico pomeriggio in negozio si aggiunge un’occasione unica per imparare ad abbinare capi, creare outfit ed immaginare un nuovo modo di indossare abiti vintage. Un modo diverso e interessante per festeggiare il primo compleanno del negozio, aperto il 4 dicembre 2022.

L’appuntamento è per sabato 2 dicembre in piazza san Nicone 11, dalle 14 alle 20. Con Giorgia Loria e il suo staff de Le Pi ci sarà anche Elisa Negro, image coach e consulente di stile attiva tra Milano, Lugano, Roma e Varese. Verranno presentati i capi vintage presenti in negozio, l’idea di moda circolare che anima la filosofia de Le Pi e rende il vintage sempre più bello e attuale.

Con Elisa Negro alcuni dei capi vintage de Le Pi verranno descritti, presi in esame e poi riconsiderati in una chiave più moderna: saranno abbinati colori, capi e accessori e ognuno potrà creare il suo outfit con la merce del negozio di Barasso.

Tutto accompagnato da un aperitivo per festeggiare e rendere il clima ancora più conviviale, un appuntamento già proposto negli scorsi mesi e molto apprezzato dai clienti de Le Pi.