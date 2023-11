Da Parabiago al Varesotto, Andrea Zacà è il nuovo comandante della Polizia Locale di Brebbia

L’ufficiale di Polizia Giudiziaria di Parabiago Andrea Zacà è il nuovo comandante della Polizia Lodale di Brebbia. Classe ’85, con due lauree di cui una in giurisprudenza e un master in criminologia è stato individuato dal Comune di Brebbia a ricoprire tale ruolo (ai sensi dell’art. 1, comma 557) di responsabile della Polizia Locale del posto.

Zacà tra le altre cose è esperto in protezione civile. Ha frequentato l’Accademia di Polizia Locale di Regione Lombardia ed è stato militare dell’ Esercito Italiano, oltre che nominato dal presidente Mattarella come ufficiale commissario del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana. diverse anche gli encomi di merito ricevuti per le iniziative militari e civili intraprese durante la sua carriera. Nel mese di febbraio il comandante Zacà ha ricevuto anche u riconoscimento dal Lions Club di Parabiago per il lavoro svolto nel quotidiano a tutela della sicurezza pubblica.