Da Rescaldina al palco del Teatro Il Sistina di Roma: Sofia Dipaola nel cast del musical “Matilda”

Da Rescaldina al palco del Teatro Il Sistina di Roma. Debutterà a dicembre nel musical “Matilde” Sofia Dipaola, studentessa 13enne delle scuole Dante Alighieri di Rescaldina che nonostante la giovane età ha già alle spalle un curriculum di tutto rispetto come ballerina di danza moderna e classica.

I primi passi nel mondo della danza, infatti, risalgono a quando aveva solamente 5 anni, sul parquet del centro danza Arabesque di Rescaldina. Da lì, poi, Sofia Dipaola non si è più fermata, fino ad iniziare due anni fa l’avventura con la squadra pre-agonistica di pole dance della BeArt Studio di Lainate e ad arrivare, nel giro di un anno ai campionati mondiali.

A dicembre dello scorso anno, infatti, la giovane artista rescaldinese ha partecipato alla Pole&Aerial Word Cup 2022 di Roma ottenendo la medaglia d’argento. A marzo scorso, poi, la 13enne ha ottenuto il primo posto ai Campionati regionali di pole dance organizzati a Legnano da BeArt Studio, per poi prendere parte ad aprile all’edizione 2023 di Soul on Pole al Teatro Tirinnanzi di Legnano, dove ha ottenuto il secondo posto in classifica e il passaggio dalla categoria Dilettanti alla categoria Expert.

A maggio, poi, per Sofia Dipaola è arrivato il primo posto ai Campionati nazionali ad Ancona, seguito dalla sesta piazza in classifica ad ottobre alla gara internazionale Pole Arnold Spain a Madrid. E ora per lei è quasi arrivato il momento del debutto sul palco de Il Sistina, alla cui accademia ha iniziato lo scorso anno un percorso di formazione basato sullo studio di danza, canto, recitazione e tip tap con la squadra dei professionisti sotto la supervisione del direttore artistico Massimo Romeo Piparo.

Non sarà una “prima” assoluta per la giovane artista rescaldinese, che già a maggio aveva calcato il palcoscenico del Teatro di Varese nel musical Billy Eliot con Rossella Brescia e Giulio Scarpati nelle fila del corpo di ballo, ma questa volta il ruolo è da protagonista: Sofia Dipaola, infatti, insieme a Greta Fronzi, si alternerà sul palco a Giulia Chiovelli nei panni di Matilda, la giovane protagonista del musical. Musical che, peraltro, “schiera” un cast di tutto rispetto, da Luca Ward en travesti nel ruolo della preside Trinciabue ad Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli della Pozzolis Family nei panni dei genitori di Matilda.