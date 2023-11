Da settembre 2024 il prof Fortini sarà direttore dell’Istituto di sostenibilità applicata all’ambiente della Supsi

Il Prof. Dr. Francesco Frontini assumerà il ruolo di Direttore dell’Istituto sostenibilità applicata all’ambiente costruito (ISAAC) in seno al Dipartimento ambiente costruzioni e design della SUPSI a partire dal 1° settembre 2024.

L’Istituto promuove la transizione energetica verso una società a zero emissioni basata su un approccio inter- e transdisciplinare nell’area della caratterizzazione e affidabilità del fotovoltaico e della sua integrazione nell’edificio, della gestione intelligente dell’energia rinnovabile nella rete, dell’efficientamento energetico degli edifici e della loro manutenzione. La complessa transizione energetica include anche la proposta di scelte e Francesco Frontini nominato Direttore dell’Istituto sostenibilità applicata all’ambiente costruito SUPSI 2/2 stili di vita più sostenibili, coinvolgendo stakeholder del territorio e della società civile. Sono quattro le aree scientifiche dell’ISAAC: Settore fotovoltaico, Settore Sistemi energetici, Settore Sistema edificio e Settore Energia sostenibilità e territorio.

Il nuovo direttore si è laureato in Ingegneria edile e Architettura presso il Politecnico di Milano. Nel 2009 ha ottenuto un dottorato di ricerca con lode sviluppando una nuova facciata BIPV (Building Integrated Photovoltaics) multifunzionale per il controllo solare. Ha lavorato come post-doc nel gruppo Solar façades al Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE di Friburgo in Brisgovia, uno dei più grandi istituti di ricerca del mondo nel campo dell’energia solare. Dal 2011 è un collaboratore della SUPSI, presso l’ISAAC, dapprima in veste di ricercatore e responsabile di team, in seguito come responsabile del Settore Sistema edificio.

Presso il Dipartimento ambiente costruzioni e design di Mendrisio è responsabile dell’Area Sostenibilità per il corso di laurea in Architettura e coordina le attività di tre team sui temi della gestione e risanamento degli edifici, degli involucri edilizi innovativi e del fotovoltaico integrato e sulla sostenibilità e circolarità nelle costruzioni. Nel 2019 ha conseguito il titolo di Professore SUPSI in Tecnologie innovative della costruzione e progettazione sostenibile. Nel 2021 è stato nominato dall’Ufficio federale dell’energia co-manager della Task 15 del Programma fotovoltaico dell’Agenzia internazionale dell’energia (IEA PVPS) e ha conseguito l’Executive Master Business Administration presso l’Università della Svizzera italiana.

«Sono entusiasta di assumere il ruolo di Direttore dell’ISAAC in un periodo in cui le sfide climatiche richiedono azioni decisive in diversi ambiti – ha dichiarato Francesco Frontini – In primis la ricerca e la formazione nel settore delle costruzioni e dell’energia. Con un approccio innovativo e il supporto delle solide risorse a disposizione miriamo a sviluppare competenze di punta nei settori chiave come quello delle energie rinnovabili e la loro integrazione a vari livelli, dell’efficienza energetica, della gestione sostenibile delle risorse e del costruito e della digitalizzazione, per garantire un futuro prospero e sostenibile alle generazioni presenti e future. Collaboreremo attivamente con stakeholder e partner locali, promuovendo la trasparenza e il coinvolgimento, per affrontare congiuntamente le sfide emergenti. La diffusione dei risultati della ricerca e la sensibilizzazione sulla sostenibilità saranno delle priorità, con un impegno costante nel coinvolgere le associazioni di categoria e le realtà locali, nazionali e internazionali».

La Direzione della SUPSI ringrazia il Direttore dell’ISAAC, Roman Rudel, per la qualità del progetto scientifico che ha portato avanti per anni insieme al suo team e che rappresenta un’invidiabile base di solidità e di potenziale su cui continuare a scrivere il futuro dell’istituto.