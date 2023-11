Dal 15 novembre obbligo di pneumatici invernali o catene da neve a bordo: cosa c’è da sapere

Non fatevi ingannare dal sole. Da domani, 15 novembre, sino al 15 aprile, in Italia è obbligatorio viaggiare con dotazioni invernali, ossia avere montati pneumatici invernali o avere catene a bordo. L’obbligo vige anche in assenza di neve, in caso di strade ghiacciate, innevate o con precipitazioni nevose imminenti.

Cosa sono i pneumatici invernali?

I pneumatici invernali sono progettati per garantire una maggiore aderenza su strade innevate o ghiacciate. Sono caratterizzati da una mescola più morbida che permette di mantenere una temperatura di esercizio più elevata, anche a basse temperature. Inoltre, hanno un battistrada con lamelle che migliorano l’aderenza e la frenata su fondi scivolosi.

Le catene da neve sono un dispositivo che viene montato sulle ruote motrici del veicolo per migliorare l’aderenza su strade innevate o ghiacciate. Sono costituite da una serie di anelli metallici che vengono collegati tra loro da una corda.

Le calze da neve

Una valida alternativa, se non parliamo di condizioni meteo estreme, sono le calze da neve. Si tratta di un dispositivo di sicurezza invernale che viene utilizzato per migliorare la trazione e la maneggevolezza su superfici innevate o ghiacciate. Sono costituite da un materiale elastico, come il nylon o il poliestere, che si avvolge attorno ai pneumatici dell’auto. Le calze da neve sono disponibili in diverse misure, da adattarsi a pneumatici di diverse dimensioni.

Le calze da neve sono un’alternativa alle catene: le catene sono più efficaci, ma le calze da neve sono meno costose, non danneggiano i pneumatici, sono meno rumorose.

QUI qualche suggerimento commerciale per scegliere il prodotto giusto.

Quali sono le sanzioni per chi non rispetta l’obbligo?

La mancata osservanza dell’obbligo di pneumatici invernali o catene da neve a bordo comporta una sanzione amministrativa da 84 a 336 euro. In caso di recidiva, la sanzione può essere aumentata fino al doppio.

Consigli per la guida in inverno

Oltre a montare pneumatici invernali o catene da neve a bordo, è importante seguire alcuni consigli per guidare in sicurezza in inverno: ridurre la velocità e mantenere una distanza di sicurezza maggiore, evitare le frenate brusche e le manovre repentine, accendere le luci anabbaglianti, anche in pieno giorno, controllare periodicamente le condizioni dei pneumatici e del sistema frenante.