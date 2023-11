Dal ciclista al fotografo, dal tappezziere al ristorante: ecco le attività storiche premiate alle Ville Ponti di Varese

Tante storie imprenditoriali, ma anche di racconti di una provincia e del suo modo di vivere: è questo il fulcro della annuale cerimonia di premiazione delle Attività Storiche riconosciute dalla Regione Lombardia, che si è tenuta nella Sala Andrea di Villa Andrea del Centro Congressi Ville Ponti a Varese nella mattinata del 29 novembre.

Tra le storie di attività premiate, restano impresse quelle dell’erboristeria “L’erba voglio” di Castellanza, nata nel 1978, quando parlare di Erboristeria era ancora una cosa curiosa: “Io ero piccolo quando i miei genitori l’hanno aperta, ed era difficile spiegarlo a scuola – spiega l’attuale titolare – Ci confondevano con degli agricoltori, perchè si parlava di erba o piante».

La gioielleria Moglia di Gallarate risale invece addirittura al 1912 e poco più giovane è la bottega Taglietti, sempre di Gallarate. E’ addirittura del 1908 invece il negozio di arredamenti Crosta di Cairate.

Emozionata ed emozionante la titolare della cartolibreria La Rosa di Varese, aperta nel 1963: «L’ho aperta io a 18 anni, per me è tutta la mia vita, perciò questo riconoscimento mi emoziona» ha commentato la titolare.

Un tributo dall’attuale titolare arriva a chi ha aperto l’ottica Foto Sangalli di Laveno Mombello aperta nel 1957: «Questo premio è per lui, glielo porterò: io ho solo rilevato il negozio, 27 anni fa, dopo essere stato il suo garzone di bottega. Naturalmente da allora tutti mi chiamano Sangalli, anche se non è il mio cognome».

Nasce invece come laboratorio artigiano il negozio di strumenti musicali Molteni di Varese: «Nasce con mio nonno, che da una lastra di ottone realizzava una tromba – spiega l’attuale titolare – Un laboratorio che non ha potuto rimanere cosi nel tempo, e ora siamo rivenditori di strumenti musicali, ma la musica continua».

E’ stato, e ancora è il paradiso dei ciclisti il negozio di Sport, la Bottega del Romeo a Ispra, nato nel 1935: «E’ stato io padre ad aprirlo – spiega Diego Franzetti, seconda generazione, che ora ha lasciato il testimone al figlio Lorenzo – Per me lui voleva una vita diversa, mi ha fatto studiare al Cobianchi. Ma io gli ho detto “se vuoi farmi morire, mandami in un ufficio” e sono rimasto a lavorare con lui, e anche mio figlio l’ha fatto, anche se il suo mestiere era un altro: faceva (e fa ancora: qui la sua splendida rubrica di ritratti di lago su Varesenews) il giornalista».

Racconta una storia di “villeggianti”, prima milanesi e ora in arrivo da tutto il mondo, il ristorante Stampa di Cadegliano Viconago: la sua splendida terrazza affacciata su Lavena Ponte Tresa e sul lago Ceresio, ha visto negli anni sessanta le vacanze di chi arrivava dalla città, e in questi ultimi anni i weekend di turisti di tutto il mondo a caccia di splendidi panorami.

Sono partiti come turisti invece gli attuali titolari del bar trattoria Saredi di Maccagno con Pino e Veddasca: originari di parma, hanno meritoriamente rilevato una storica attività (è aperta dal 1981) per continuare a tenerla aperta e offrire ristoro a chi si ferma nella località lacuale e montana sopra Luino.

Di due di loro, rispettivamente Erminia Cattaneo del ristorante Stampa e Diego Franzetti della Bottega del Romeo, abbiamo fermato la storia in un video. Ma tutti hanno un’importanza vitale per questo territorio, che hanno tenuto vivo e plasmato con il loro lavoro.

TUTTI I PREMIATI E LE LORO “DATE DI NASCITA”