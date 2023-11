Dal Comunale di Gavirate impronte rosse conducono alla panchina dedicata alle vittime di violenza

Un sentiero tracciato. Impronte che conducono alla panchina rossa. L’amministrazione di Gavirate celebra così con quello che il sindaco Silvana Alberio definisce: « Un piccolo messaggio di vicinanza e sensibilizzazione» per sottolineare il valore del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza alle donne.

« Le orme rosse, dalla casa comunale sede delle Istituzioni, – spiega il sindaco – conduono verso la panchina rossa posta nel cortiletto di Villa De Ambrosis».

Le manifestazioni legate al 25 novembre sono iniziate questa mattina con il coinvolgimento degli studenti delle classi seconda della media Carducci; proseguiranno domani con le visite guidate del dottor Paolo Cova al Chiostro di Voltorre raggiungibile in bicicletta lungo la ciclabile, mentre dalle 17 alle 18 in Sala Mura di piazza De Gasperi si terrà la conferenza “La forza delle donne” in cui lo storico Cova ricorderà la figura della scrittrice Mura. È prevista la partecipazione della dottoressa Annamaria Nappo dell’Ass. Donnasi-Cura.

Silvana Alberio rinnova l’invito: «Chiedete aiuto, non cedete con rassegnazione alla violenza,le istituzioni sono al vostro fianco».