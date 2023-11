Dal primo dicembre parcheggi gratuiti nelle aree verdi di Varese

Entrerà in vigore alle 14 di venerdì 1 dicembre l’ordinanza che rende gratuiti i parcheggi nelle aree verdi di Varese. In vista del periodo natalizio, l’amministrazione rinnova la misura per favorire l’accesso nel centro cittadino. Dal primo dicembre e fino a metà gennaio sarà possibile posteggiare gratuitamente nei 1500 posteggio delle aree verdi il venerdì pomeriggio dalle 14 e la giornata di sabato dalle ore 10.00.

Ai fine settimana si aggiungono anche i giorni da lunedì 19 a sabato 24 dicembre.