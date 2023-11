Dal titolo NFL agli Skorpions: a Varese arriva il quarterback Ryan Griffin

Gli Skorpions Varese, che per il secondo anno consecutivo disputeranno il massimo campionato italiano di football americano, regalano una vera e propria sorpresa di alto livello ai propri tifosi. Il quarterback titolare della formazione rossoargento sarà infatti un giocatore che ha in bacheca addirittura un titolo NFL: Ryan Griffin.

Il 34enne di Santa Monica, California, ha infatti fatto parte del roster dei Tampa Bay Buccaneers ed era una delle riserve del leggendario Tom Brady in occasione del successo nel LV Superbowl vinto dai Bucs su Kansas City nel 2021.

Griffin è cresciuto nella squadra dell’università di Tulane (formazione di Division I della NCAA) dove è stato titolare per 42 partite nell’arco di quattro anni con ottime statistiche. Pur senza essere scelto al draft, il quarterback ha trovato spazio fin da subito in NFL prima nei New Orleans Saints (due stagioni) e poi per otto anni ai Buccaneers.

In questo lungo lasso di tempo il neo-varesino non ha praticamente mai giocato in una partita ufficiale (solo un paio di presenze con Tampa Bay) ma ha potuto allenarsi quotidianamente con formazioni e compagni di assoluti livello. Integro e forte dal punto di vista fisico, Griffin (1,96 per 100 Kg) può senza dubbio essere un fattore per la IFL e potrà aiutare gli Skorpions a migliorare il già ottimo piazzamento del 2023 quando la squadra arrivò sino alle semifinali.