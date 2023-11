“Dal tramonto all’alba. Storie di donne che rinascono” a Brinzio

Il Comune e la Pro Loco di Brinzio organizzano una tavola rotonda, una serata aperta a tutti, per ascoltare, parlare, confrontarsi, in collaborazione con Fondazione Felicita Morandi

In occasione della Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne il Comune e la Pro Loco di Brinzio organizzano una tavola rotonda, una serata aperta a tutti, per ascoltare, parlare, confrontarsi, in collaborazione con Fondazione Felicita Morandi.

“Dal tramonto all’alba. Storie di donne che rinascono”. Uno slogan che vuol essere un segnale chiaro e forte per tutte le Donne. Si può, e si deve, rinascere.

Appuntamento al Museo comunale il 25 novembre 2023 ore 20.30; interverranno Giovanna Scienza, presidente di Fondazione Felicita Morandi – Eleonora D’Antonio, coordinatrice progetto DEA – Federica Calvi, case manager di Casa della Nutrice. Conduce Alessandra Toni di “VareseNews”.

Ingresso libero.