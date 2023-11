Dalla cucina allo smartphone, a Besnate i corsi per creare socialità per tutti

I corsi si tengono a volte in municipio, a volte nella “bottega solidale” del paese, in altre occasioni nella sala messa a disposizione da un’azienda locale. Luoghi diversi e un unico obbiettivo finale, per l’associazione “La porta aperta”: creare occasioni di socialità, far uscire le persone dalla solitudine, rafforzare la coesione sociale a Besnate e dintorni.

«Le persone trovano un’occasione di incontro, si conoscono. E adesso si trovano anche a prendere il caffè insieme, al di là dei momenti organizzati» racconta Tina Giudici. Ex assessore al sociale del paese, sette anni fa ha creato l’associazione insieme al marito Domenico Turri e a un pugno di altri volontari, che si sono uniti anche man mano, sull’onda delle esigenze emerse.

Un’associazione «attenta alle persone con fragilità, dagli anziani ai migranti» dice ancora Giudici, che è anche insegnante di Italiano Lingua 2 e aveva già avviato corsi per persone straniere sul territorio.

«Dall’esigenza iniziale legata più ai migranti, ora ci siamo spostati sulle fragilità legate alla solitudine delle persone anziane» continua Domenico Turri. La spinta è venuta anche dai due anni di Covid: «Il punto di svolta è stata la Pandemia che ha fatto emergere la solitudine di persone tagliate fuori, alcune prive anche di uno strumento minimo come whatsapp».

Così è partito il corso di alfabetizzazione digitale, che si è tenuto alla Casa delle Culture, la vecchia filanda del paese che ospitava la sede di La porta aperta, oltre ad altre associazioni (oggi è in attesa di ristrutturazione). In quell’occasione si sono accostati anche alcuni giovani volontari, divenuti soci: nel nuovo anno verranno proposti anche percorsi individualizzati. Sono stati fatti interventi per i rifugiati ucraini e alcuni specifici per esigenze che emergono, «ad esempio abbiamo aiutato una donna straniera a conseguire la patente, per maggiore autonomia con i figli e sul lavoro».

Il vero successo dell’associazione, in termini di partecipazione, è venuto però da un altro curioso esperimento: il laboratorio di cucina naturale, che ha avuto un inaspettato consenso. «Abbiamo raddoppiato i quattro incontri previsti, per permettere a tutti di partecipare» continua Giudici. «Quel ciclo era stato finanziato dalla Regione ma dopo la prima edizione nel 2022 abbiamo fatto altri quattro incontri finanziati da noi». Un corso ospitato in un ambiente adatto e ben attrezzato, quello della Caterline Academy, messo a disposizione da un’ azienda locale con una precisa sensibilità che ha messo a disposizione i suoi spazi (e la cucina dimostrativa: la Caterline si occupa infatti di catering e il salone serve alla formazione).

Le nuove attività in programma in questi mesi invece sono il frutto di una programmazione più ampia, resa possibile dai finanziamenti ottenuti con il lavoro di rete. «Già quando eravamo una Onlus (oggi La Porta Aperta è una Odv, organizzazione di volontariato) avevamo conosciuto altre associazioni dell’area del Gallaratese. Per questo progetto siamo in rete con Auser Gallarate, Auser Busto, Aspi, associazione Alzheimer, Insieme a Francesco di Busto e Anteas».

Il primo percorso è un ciclo d’incontri (il primo venerdì 17 novembre) dedicato al benessere e alla prevenzione e mantenimento della salute psicofisica, con Ester Vallini, infermiera, docente e operatrice Shiatsu. Gli appuntamenti sono ospitati alla Caterline Academy, in via Volpina 16, proseguiranno nei successivi venerdì di novembre.

Da ottobre a dicembre è in programma il ciclo “Sculture di/con i libri” in sala consiliare, i laboratori di cucito, quelli di bigiotteria artistica. Oltre ai laboratori digitali personalizzati di cui si è detto. E ancora le uscite sul territorio, tra teatro e musica.

Per quanto l’associazione preveda anche l’autofinanziamento (con il 5 per mille e iniziative saltuarie), Giudici sottolinea che tutto è reso possibile anche dai finanziamenti pubblici: «La rete tra associazioni e l’appoggio di tre amministrazioni comunali ha consentito di avere il punteggio più alto in Regione Lombardia». L’altro versante è il fattore umano: «Punteremo alla formazione dei volontari con una serie di incontri con La bottega del possibile di Torino, aperti a tutte le associazioni in rete e ad altre realtà, a partire da gennaio».

Quanto alla progettualità per il futuro c’è poi l’idea di riattivare una iniziativa attiva prima del Covid e poi sospesa, il Pasto Amico, che prevedeva di fornire pasti a domicilio, portati da volontari alle persone sole.