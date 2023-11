Dalla festa della Protezione civile alla Wings stop Whistles: gli eventi del weekend ad Angera

Sono diversi gli appuntamenti in programma questo fine settimana ad Angera, in particolare segnaliamo le iniziative organizzate in occasione della Giornata contro la violenza alle donne. Di seguito i principali appuntamenti del fine settimana. Sabato 25 e domenica 26 novembre la Città festeggia il 20esimo anniversario della fondazione della Protezione Civile Angera; nella giornata di sabato verrà allestito il campo base in appositi spazi sui pratoni lungolago Piazza Garibaldi e si svolgeranno le prime esercitazioni. L’apertura al pubblico è prevista domenica a partire dalle ore 9:00 con: visita al campo base, presentazione delle attrezzature, dimostrazione pratica e saluti delle autorità. Sui pratoni saranno inoltre allestite aree didattiche per i bambini e varie isole con le specializzazioni della CMPVA (Colonna Mobile Provinciale Varese).

Per info: procivangera@gmail.com

In occasione della Giornata contro la violenza alle donne il Comune di Angera ha organizzato e ospiterà una serie di iniziative dedicate. Venerdì 24 novembre verso le14 passerà sul lungolago Piazza Garibaldi la IV edizione della staffetta Wings stop Whistles, itinerario sportivo a tappe sul Lago Maggiore con partenza da Stresa e arrivo a Castelletto Ticino.

L’iniziativa è organizzata dalla Courage Foundation che opera su progetti cofinanziati da Erasmus e Programma dell’Unione Europea. Per informazioni e disponibilità sull’imbarcazione contattare Lucia tel. 3383377504 o 3922364623

Sabato 25 novembre la biblioteca civica invita alla presentazione del libro Madrisorelle, opera di Raffaella Radice e Mirella Mirri di Busto Arsizio, a cura di Raffaella Radice. Si tratta di un romanzo sull’emancipazione femminile negli anni Cinquanta e sulla storia della tessitura nella provincia di Como: quattro generazioni di donne raccontate da una madre alla figlia tramite un diario che attraversa il tempo. Ingresso libero alle ore 18:00 in via Dei Mille 5. Per info: tel. 0331932006 – biblioteca@comune.angera.it

Sabato 25 novembre Clorofilla e Le Sinergie invitano all’incontro “Le erbe delle donne” presso la Sala Consiliare del Comune, via Cavour alle ore 21:00. Questa serata speciale, dedicata all’universo femminile e agli interventi della medicina naturale a favore della salute psico-fisica ed emotiva, é presentata dalla Dott.ssa Carmela Pappalardo, biologa e titolare dell’Azienda Agricola Le Sinergie di Angera e da Sonia Gallazzi, Naturopata, Guida Ambientale Escursionistica,raccoglitrice di erbe spontanee. Partecipazione gratuita su prenotazione entro il 24/11 a clorofillanaturopatia@gmail. com o con whatsapp al numero 3493921883.