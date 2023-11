Dalla scuola alla piazza, i ragazzi del Candiani di Busto contro la violenza sulle donne

«In molte classi della nostra scuola non si è parlato di quanto è successo a Giulia Cecchettin, non è stato osservato il minuto di silenzio, né il minuto di rumore. Per questo, come Collettivo dell’artistico Candiani di Busto Arsizio, abbiamo deciso di aderire all’iniziativa promossa dall’Unione degli studenti – Uds – di appendere uno striscione fuori da scuola sabato 25 novembre, nella Giornata contro la violenza sulle donne».

Galleria fotografica Il Collettivo degli studenti del Candiani contro la violenza sulle donne 4 di 12

Così la studentessa Chiara Crivelli racconta dell’iniziativa che ha portato i ragazzi ad esporre un grande lenzuolo sabato mattina sulla scala antincendio del Candiani, con le impronte di tante mani rosse e un numero, quello delle donne vittima di femminicidio in Italia a partire dal gennaio 2023: in media una ogni 3 giorni.

«Lo striscione lo abbiamo fatto mercoledì sera, ma non ci è stata data neppure la possibilità di chiedere l’autorizzazione ad esporlo nel giorno dell’openday della scuola. Ci dispiace ma il tema è troppo importante e quindi lo abbiamo esposto ugualmente».

Sempre sabato mattina i ragazzi del Candiani hanno lasciato oggetti e vestiti rossi in piazza davanti alla sede dell’Università dell’Insubria «ma qualcuno, non sappiamo chi né perché, li ha rimossi poco dopo».

Nel pomeriggio alcune ragazze del Collettivo dell’artistico Candiani hanno preso la parola al banchetto promosso da Legambiente e gruppo Tanuki contro l’ospedale unico per portare l’attenzione sulla lotta contro la violenza sulle donne.

I ragazzi hanno preso la parola e proposto ai partecipanti di aderire alla campagna di sensibilizzazione lasciandosi dipingere un segno rosso in viso.

Di seguito il racconto portato in piazza dalle ragazze.