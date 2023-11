Dalle serate musicali del liceo Manzoni cuscini in dono ai bimbi della terapia intensiva dell’ospedale De Ponte

I concerti degli studenti del liceo musicale Manzoni di Varese hanno avuto un risvolto benefico. Grazie all’associazione Tincontro che sostiene la terapia intensiva neonatale dell’ospedale Del Ponte di Varese, i giovanissimi musicisti hanno potuto donare alcuni cuscini speciali per le cullette della TIN.

Si tratta di cuscini conformati in modo da supportare la normale curvatura delle spalle, il coordinamento mano-bocca e il corretto allineamento di testa e corpo. La loro funzione è quella di favorire la posizione prona aiutando a ridurre l’incidenza della testa piatta nel neonato. Inoltre, permettono il raggiungimento della posizione flessa rilassata senza esercitare troppa pressione sulle ginocchia e sui gomiti. Le anse su entrambi i lati del cuscino consentono al bambino di piegare le braccia per riposare, mentre il sostegno fornito al bacino rende più facile piegare le gambe.

Oltre ai cuscini, sono state donate delle cinte conformabili per supporto neonatale, un dispositivo da utilizzare nei reparti di Neonatologia, Terapia Intensiva Neonatale e Pediatria per il supporto del neonato.

«Un dono prezioso, come prezioso è il talento musicale dei docenti e dei ragazzi che hanno voluto impegnarsi per un fine così nobile – commenta il Prof Massimo Agosti Direttore del Dipartimento della Donna e del bambino nonchè direttore della neonatologia e terapia intensiva neonatale – E’ davvero bello che questi ragazzi, pur presi da mille pensieri lontani dai problemi dei bimbi prematuri, abbiano pensato proprio a loro, trovando una via così delicata ed elegante per esprimere la loro vicinanza. Sono orgoglioso di ricevere questo dono e ringrazio di cuore i ragazzi e chi, al Liceo Musicale Manzoni e nell’associazione TINCONTRO, lo ha permesso».

Nel 2022, sono stati 523 i ricoveri in Terapia intensiva neonatale al Del Ponte, in aumento rispetto ai 469 dell’anno prima. In particolare, dei 2.733 nati al Del Ponte nel 2022, i prematuri sotto i 1.500g sono stati 75, di cui 23 sotto i 1.000g. La TIN varesina è anche un centro di riferimento per altri territori che nel 2022 hanno inviato 139 neonati.

A supporto dell’attività di questo reparto ad altissima intensità di cura c’è l’associazione TINCONTRO, la cui mission è fornire supporto ai genitori e famigliari dei piccoli ricoverati nel Reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Del Ponte di Varese.

Le donazioni sono state raccolte dagli studenti del liceo Manzoni nel corso della rassegna “Serate musicali” svoltasi nella primavera del 2023. La visione della musica come arte che cura, che porta benessere psicofisico e nutrimento spirituale, che crea vicinanze e coesione sociale, ha permesso di avviare una collaborazione con TINCONTRO sostenendola in modo concreto nella raccolta fondi e nella sensibilizzazione del pubblico sull’importanza delle attività dell’Associazione, attività in cui la musicoterapia e la musica in generale hanno un ruolo centrale.