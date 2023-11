Dall’infanzia alla lotta contro la violenza sulle donne: a Luino un weekend di impegno e riflessione

Il 20 novembre si celebra la Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza mentre il 25 novembre sarà la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Due momenti importanti che anche quest’anno Luino ha deciso di celebrare e ricordare. «Nel mondo e nel nostro paese sono ancora troppi i soprusi che devono subire bambin* e donne. Parlare e dare segnali forti a difesa dei più fragili è il dovere di una società che crede nella libertà e nell’uguaglianza dei popoli» fanno sapere dall’amministrazione.

Il weekend del 18-19 novembre avrà proprio questo scopo. Sarà possibile fermarsi un attimo a riflettere e a dare voce a chi ne ha più bisogno. Il 18 novembre l’associazione Fazzoletti Bianchi, con il patrocinio del Comune di Luino, propone un corso di formazione dal titolo “I maltrattamenti e gli abusi sui minori: come riconoscerli e contrastarli”, pensato per il personale scolastico di ogni ordine e grado e per educatori anche di società sportive. Il corso si terrà dalle 9.30 alle 17.00 presso l’aula Magna della scuola secondaria di primo grado “B.Luini”. E’ possibile iscriversi inviando una mail a fazzoletti1121bianchi@gmail.com o telefonare al numero 329.493.9049. Per maggiori info: locandina

Il 19 novembre, dopo il successo della prima edizione, si replica la STRA-DIRITTI che coinvolgerà tutte le scuole dell’infanzia e numerose associazioni del territorio. «Aspettiamo tutte le associazioni, i gruppi, le famiglie che vogliono dare voce ai bambini e ai loro diritti» aggiungo dall’amministrazione. Il ritrovo è previsto per le 14.15 presso il parco Ferrini. Durante la marcia si farà una tappa presso la stazione di Luino fino ad arrivare al parco al Lago dove seguiranno i saluti istituzionali e un momento di riflessione. Dalle ore 16 è prevista animazione per i più piccoli.

Sempre domenica 19 novembre 2023, si terrà il “pomeriggio di conversazione sulla violenza di genere”, al quale parteciperanno ospiti nell’ambito giuridico, esponenti delle FF.OO, associazioni, studenti e specialisti della tematica. Il convegno, dal titolo “Alzare lo sguardo-seconda edizione“, si terra” presso la sala conferenze di Palazzo Verbania a Luino (VA). Si cercherà di esplorare e comprendere perche’ si insinua la violenza e come si può prevenire, insieme a tutti coloro che ogni giorno si occupano del problema.

«Un weekend impegnativo, con temi importanti che speriamo possano coinvolgere più persone possibili e toccare la sensibilità di molti» concludono dall’amministrazione.

Per maggiori info sulla marcia: locandina