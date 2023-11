Dall’ospedale ai dehors, Obiettivo Comune Gallarate contro le scelte della maggioranza Cassani

«Irrealistico» e «inutile» parlare di Pgt di fronte all’atteggiamento di un’amministrazione che opera «in spregio ad ogni forma di dialogo»: lo dice il direttivo di Obiettivo Comune Gallarate, la lista civica che oggi è all’opposizione, con il suo consigliere Massimo Gnocchi.

La civica esprime «disappunto per la situazione amministrativa in cui si trova la città» dice il direttivo guidato da Celeste Parachini e di cui fanno parte Marcello Stanzione, Stefano Matta, Gabriele Zanoni, Henry Maffiolini e Gianmarco Morazzoni.

Il riferimento al Pgt si ricollega al dibattito in corso (anche tra le forze di maggioranza, ma non solo) su un nuovo Piano di Governo del Territorio.

Ma le perplessità sono per OCG, appunto, più ampie: «La preoccupante situazione sanitaria del S.Antonio Abate, la totale assenza di prospettive di diventare città sede universitaria, la pervicace insistenza ad inseguire grandi opere non prioritarie come il palazzetto, trascurando asset di proprietà come la piscina ed in generale manutenzioni di strade , marciapiedi e scuole, impongono infatti una seria riflessione sul momento politico locale.

«La maggioranza del sindaco Cassani ha sempre gestito in esclusiva e in spregio ad ogni forma di dialogo ogni cosa» «I risultati pratici modesti sono evidenti come anche la recente querelle delle multe date ai commercianti per i dehors non delimitati conferma».

Una polemica che secondo OCG consegna ai gallaratesi «una città divisa, livorosa ed incapace di ritagliarsi il ruolo di terza “forza” della provincia che ha sempre avuto».

«Un dialogo sui temi urbanistici in questo quadro appare tanto irrealistico quanto inutile benché un Pgt aggiornato sarebbe auspicabile. Secondo O.C.G. è quindi giunto il tempo di avviare la creazione di una vera prospettiva civica forte che diventi riferimento per i tanti cittadini che non si rassegnano a questo incedere».

Ed è per questo appunto che OCG chiama a raccolta chi vuole accostarsi all’attività della lista civica, che si è appunto costituita nel frattempo in associazione, scelta non scontata. L’appuntamento è per sabato 25 novembre alle ore 11,00 fuori dalla pasticceria Bianchi centro, «nel suo spazio pubblico rigorosamente “munito di catenelle”», concludono con un pizzico d’ironia sulla polemica delle multe per i commercianti.