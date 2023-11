Danni gravi sul Gottardo, il tunnel Alptransit a pieno regime solo nel settembre 2024

Le Ferrovie Federali Svizzere prevedono che i treni viaggiatori e i treni merci potranno riprendere a circolare a pieno regime nella galleria di base del San Gottardo solamente da settembre 2024.

Il deragliamento di un treno merci lo scorso 10 agosto (nella foto) ha causato danni molto più gravi di quanto inizialmente ipotizzato: dovranno essere completamente sostituiti sette chilometri di binario, pertanto i lavori di riparazione stanno richiedendo più tempo del previsto.

La previsione iniziale era di una riattivazione a inizio 2024, ma ora è necessaria una diversa riprogrammazione. Le FFS stanno esaminando diverse possibilità per accelerare i lavori di costruzione, ma al contempo si lavora per aumentare il numeor di treni e la velocità di transito a partire dal cambio orario invernale, fissato per il 10 dicembre 2023.

I lavori nel tunnel

Dopo le complesse operazioni di sgombero e di recupero, nelle scorse settimane le FFS hanno accertato i danni causati dal deragliamento del treno merci nella galleria di base del San Gottardo. Sulla base delle attuali informazioni, si ipotizza un ammontare del danno (comprensivo dei mancati introiti) di circa 100-130 milioni di franchi svizzeri. Le FFS sono assicurate per simili eventi.

I danni all’interno della galleria sono molto più gravi di quanto non appariva all’inizio. Come detto bisognerà rinnovare completamente sette chilometri di binario, perché limitarsi a riparare i numerosi punti danneggiati equivarrebbe a un lavoro di rattoppo. Occorre pertanto sostituire su questa tratta le rotaie nonché oltre 20 000 traverse monoblocco e lo strato di calcestruzzo in cui sono posate. Inoltre devono essere sostituiti il portone di cambio binario danneggiato, due scambi ad alta velocità nonché molte altre parti dell’impianto rilevanti per la sicurezza e l’esercizio.

I lavori di riparazione si protrarranno pertanto più a lungo di quanto inizialmente previsto. Sulla base delle conoscenze attuali, le FFS ipotizzano che entrambe le canne del tunnel saranno di nuovo completamente praticabili solo nel corso del mese di settembre 2024.

La galleria di base del San Gottardo, in quanto galleria ferroviaria più lunga al mondo e importante collegamento nord-sud, è fondamentale per la Svizzera e l’Europa. Le FFS sono consapevoli del fatto che, fino alla rimessa in esercizio totale, la situazione impone forti restrizioni ai viaggiatori e alle imprese del traffico merci e li ringrazia per la comprensione e la pazienza. Stanno esaminando tutte le possibilità per accelerare i lavori di riparazione con l’obiettivo di ridurre l’attesa per il ripristino della piena operatività della galleria di base.

Merci in settimana, viaggiatori dal venerdì alla domenica

Per l’attribuzione delle tracce attraverso la galleria di base del San Gottardo durante i lavori di riparazione, le FFS hanno effettuato un’attenta ponderazione in collaborazione con i rappresentanti del traffico merci, le imprese ferroviarie del traffico viaggiatori e il servizio indipendente di assegnazione delle tracce. Per quanto possibile tengono conto delle diverse esigenze dei lavori di costruzione, del traffico viaggiatori e del traffico merci considerando anche la situazione di tensione e la complessità dei processi nella logistica delle merci di transito internazionale e dei relativi terminali.

Le FFS intendono aumentare le capacità per il traffico merci durante la settimana e per il traffico viaggiatori nel fine settimana a partire dal cambiamento d’orario del 10 dicembre 2023. Dal lunedì al giovedì, tutte le tracce che attraversano il tunnel continueranno a essere a disposizione del traffico merci, con le tracce ripartite tra le diverse imprese ferroviarie (il servizio merci è liberalizzato, con più aziende in concorrenza: il gestore deve garantire parità di accesso a tutti). Dal venerdì sera alla domenica sera si prevede che la galleria vedrà anche il transito di treni viaggiatori.

La pianificazione esatta degli orari è attualmente in fase di elaborazione e richiede l’approvazione di sicurezza dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT).

Le FFS forniranno informazioni relative ai collegamenti interessati alla fine di novembre 2023. In seguito, questi collegamenti saranno visibili anche nell’orario online.

La nuova offerta sarà valida dal cambiamento d’orario fino a prima di Pasqua 2024. Le FFS stanno valutando in che modo è possibile adeguarla per il trasporto di viaggiatori e di merci nel periodo successivo, in particolare nei fine settimana festivi prolungati di Pasqua, Ascensione e Pentecoste. Le FFS informeranno nuovamente al riguardo prevedibilmente nel primo trimestre del 2024.

Lavori di riparazione su tre turni: 300 metri a settimana

Le Ferrovie Federali si stanno impegnando al massimo per far avanzare i lavori di riparazione. Fino a 80 collaboratrici e collaboratori delle FFS e di aziende terze lavorano ogni giorno in tre turni, ossia a pieno ritmo, al ripristino della galleria di base del San Gottardo.

Tuttavia i lavori di riparazione richiedono molto tempo. In condizioni logistiche e climatiche molto impegnative, attualmente vengono rinnovati ogni settimana circa 300 metri dei complessivi 7 chilometri di binario danneggiato. Il montaggio del portone di cambio binario e dei due scambi ad alta velocità nella stazione multifunzionale Faido richiede anch’esso diverse settimane di lavoro. Dopo il completamento di tutti i lavori di riparazione seguirà un’intensa fase di messa in esercizio con ampi lavori di collaudo e di controllo nonché corse di prova, affinché i treni possano tornare a circolare anche nella canna ovest della galleria di base del San Gottardo.