Dickens, cioccolata calda e mercatino per dare il via alle feste natalizie di Malnate

Il giorno che darà il via alle feste a Malnate sarà domenica 10 dicembre. Un pomeriggio per immergersi nel clima natalizio, grazie al programma organizzato dal Comune di Malnate assieme alla parrocchia, al Gruppo Alpini, alla Città dei Bambini, alla Pro Loco e alla Solidarietà Malmatese.

Mentre per tutto il giorno ci sarà il marcato di Forte dei Marmi in piazza delle Tessitrici, il programma di eventi inizierà alle 16.30 con “Camminando dentro una storia”. Una passeggiata in giro per il centro cittadino, con partenza da piazza San Martino (davanti alla chiesa) e arrivo in piazza delle Tessitrici, seguendo la storia “A Christmas Carol” di Charles Dickens accompagnata da attori e da musica.

Arrivati nella centrale piazza malnatese ci sarà l’accensione dell’albero di Natale. A seguire ci sarà la cioccolata calda per tutti i bambini, che sono invitati a portare un biglietto di auguri di Natale scritto a mano.