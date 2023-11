Digitiamo sempre più attiva nell’AI Generativa: in arrivo il secondo hackathon italiano

Il 24 e il 25 novembre si terrà l’hackathon targato LLM promosso da Digitiamo-LioTech in collaborazione con Balance, Zulla e AiKU. (foto Pexel)

In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale si sta diffondendo sempre di più nella vita di tutti i giorni, un argomento che sta prendendo piede è quello dell’Intelligenza Artificiale Generativa. ChatGPT e le invenzioni sviluppate da OPEN AI hanno il potenziale di diventare fenomeni di massa, ma ci sono vantaggi nascosti all’interno di questa materia che possiamo ancora scoprire ed esplorare.

Digitiamo-LioTech è attiva nel campo dell’intelligenza artificiale da oltre 3 anni e si impegna ogni settimana in attività di ricerca e sviluppo con l’obiettivo di favorire la crescita professionale dei propri dipendenti e stimolare l’innovazione all’interno dell’azienda stessa. Inoltre, LioTech si propone di coinvolgere anche persone esterne e di condividere i risultati delle proprie ricerche in modalità Open Source.

Grazie a queste iniziative, la divisione chiamata Startup Studio è in grado di creare nuove startup ogni anno e pianificare il lancio di ulteriori progetti futuri.

Tema: LARGE LANGUAGE MODEL

Due giorni caratterizzati interamente da ricerca e da ideazione su proposte pervasive sull’AI Generativa, in particolare i Large Language Models (LLMs): una famiglia di algoritmi di Deep learning mutimodale ad oggi utilizzata maggiormente per comprendere contenuti, generarli, riassumerli, tradurli e persino prevederli.

In particolare, gli LLM sono quelle reti neurali molto grandi che si occupano di tutto ciò che riguarda la simulazione del comportamento umano in ambito creativo generativo come fare riassunti, generare immagini o video, inventare storie, con un’interfaccia tipicamente basata su chat.

I large language models è la nuova frontiera di modelli di reti neurali talmente potenti da coprire qualsiasi task sul testo e offre tipicamente un’interfaccia in stile chat con cui puoi interagire umanamente ottenendo risultati desiderati.

Hackathon

La partecipazione è gratuita e aperta a chiunque voglia mettersi in gioco e avvicinarsi al mondo dell’intelligenza artificiale in maniera costruttiva e stimolante. Le iscrizioni verranno raccolte attraverso la pagina dedicata all’evento e sottoposte a controllo per verificare che le competenze proposte siano in linea

con le competenze richieste dal tema dell’Hackathon.

Data Scientist, Web Developer e Business Designer che vogliono mettere alla prova le proprie capacità comporranno i team in gara. Per due giorni focalizzati sulla ricerca, ideazione e sviluppo di nuove proposte innovative nel mondo dell’AI generativa.

Varese Next, attuale sede degli uffici Digitiamo sul territorio di Varese, ospiterà l’intero evento mettendo a disposizione spazi sufficienti ad accogliere tutti gli iscritti.

Estratto del programma

Nella mattinata del 24 novembre verranno presentati il programma, il regolamento e i contributi previsti per l’evento. Mirko Puliafito, CEO di Digitiamo e Rosbeh Zakikhani, CEO di AiKU, condivideranno le loro conoscenze per un’introduzione sul tema del Large Language Model a tutti i partecipanti e i verticali da cui dovranno prendere ispirazione i partecipanti. Una volta organizzati i gruppi di lavoro, partirà ufficialmente la gara alle idee.

Nel corso della fase di elaborazione, i gruppi avranno a disposizione dei mentori d’eccellenza, i quali forniranno supporto per argomenti tecnici e ogni componente necessaria per redigere una proposta esaustiva.

Una giuria di esperti provenienti dal mondo dell’AI e dello sviluppo software determinerà la vittoria di uno dei progetti tra quelli presentati a conclusione della giornata del 25 novembre. Ogni membro della giuria garantisce esperienza in ambiti fondamentali per la valutazione del grado di fattibilità e di realizzazione del progetto. Le idee verranno valutate sotto diversi aspetti come la scalabilità della proposta sul territorio

nazionale e internazionale, capacità di riscontrare interesse nel network di investimenti, correttezza e validità scientifica, individuazione e reclutamento dei champion ideali. Tutte queste valutazioni saranno effettuate insieme direttamente da:

● Ivana Perusin, Vicesindaca del comune di Varese,

● Ignazio Gallo, Professore presso l’università degli studi dell’Insubria,

● Gabriele Civitarese, Professore presso l’università degli studi di Milano,

● Francesco Fullone, Advisor Digitiamo e fondatore di GRUSP,

● Pasquale Viscanti, Co-Founder IA Spiegata Semplice,

● Pierpaolo D’odorico, Co-Founder Data Pizza

A termine della votazione verranno proclamati il gruppo vincitore e il gruppo che si classificherà al secondo posto, con l’aggiunta della premiazione di una menzione speciale. Per celebrare tutti insieme la generazione delle idee innovative verrà offerto un aperitivo a tutti i presenti.