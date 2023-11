Dionigi all’inaugurazione dell’Anno Accademico Liuc: “L’ignoranza costa di più dell’istruzione”

È stato un discorso pieno di riferimenti culturali tra filosofia, musica, storia, impresa e sociologia quello di Ivano Dionigi, professore emerito dell’Alma Mater Studiorum di Bologna, l’università più antica del mondo, per l’apertura dell’anno accademico della Liuc che, invece, è ancora una bambina di poco più di 30 anni.

La prolusione del professor Ivano Dionigi

Nella sua prolusione l’ex-rettore dell’ateneo bolognesesi è concentrato sul ruolo dell’Università che è chiamata a «formare teste ben fatte più che teste ben piene» (Montaigne); «cittadini e non utili impiegati» (Nietzsche); «la classe dirigente del Paese»: per questo, al pari della scuola, l’Università «è più importante del Parlamento, della Magistratura, della Corte costituzionale» (Piero Calamandrei).

Davanti ai professori della Liuc non ha esitato a dire che «chi sostiene che all’Università spetta insegnare un mestiere, ha già risposto circa trent’anni fa il Rettore di Harvard Derek Bok, al quale si deve la celebre sentenza: «Se pensate che l’istruzione sia costosa, provate con l’ignoranza».

Dionigi ha chiesto, nel suo discorso, maggiori investimenti per e università italiane per il bene del Paese: «il sistema universitario italiano, pur sottofinanziato, compete con le altre università europee ed extraeuropee che hanno il triplo o il quintuplo dei finanziamenti: lo dimostrano alcune classifiche e soprattutto i nostri laureati che primeggiano nei concorsi all’estero. Se anche gli altri sistemi fossero meritocratici come quello universitario il Paese vedrebbe un altro film».

Agli studenti ha dedicato la parte finale del suo intervento: «Come ha detto il grande Erasmo, siete “il bene più prezioso della città”. Studiate, studiate, studiate, e siate di esempio anche per noi adulti, che avremmo dovuto e voluto lasciarvi un mondo migliore. Seguite il vostro demone. Lo possiamo dire con Eraclito: “Demone è a ciascuno il proprio modo di essere”; con Socrate: “Il demone ora mi dice di fare politica, ora di astenermi dalla politica”; con Max Weber: “Ciascuno segua il demone che tiene i fili della propria vita”; con Jim Morrison che è vissuto secondo il proprio demone; con Steve Jobs: “Il vostro tempo è limitato, perciò non sprecatelo vivendo la vita di qualcun’altro”».

Il saluto di Attilio Fontana

Prima di Dionigi si sono susseguiti gli interventi del presidente di Liuc Riccardo Comerio e del rettore Federico Visconti, anticipati da un breve saluto del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

L’intervento del presidengte Riccardo Comerio

Comerio ha sottolineato i dati positivi dell’ateneo citando alcuni dati Almalaurea: «Siamo oltre il 50% in più della media nazionale per quanto riguarda le esperienze all’estero dei nostri studenti, sia tra gli iscritti al triennio che alle magistrali, siamo sopra la media anche per gli stage e oltre l’80% dei nostri studenti, se ne avesse la possibilità, rifarebbe lo stesso corso di laurea nella nostra università».

Dati che certificano il costante miglioramento dell’ateneo voluto dai 300 industriali del Varesotto (e non solo) che la fondarono. Tuttavia «questi dati positivi non escludono che LIUC possa ulteriormente impegnarsi per contribuire

a rendere ben fatte le teste – e aggiungo i cuori – dei nostri studenti» ha aggiunto Comerio.

Le sfide organizzative e didattiche del rettore Federico Visconti

Al rettore Visconti il compito di raccontare le varie missioni annuali dell’ateneo nell’anno dei cambiamenti ai vertici con il nuovo amministratore delegato Richard Arsan che ha preso il posto di Vittorio Gandini e la nomina a prorettore della professoressa Anna Gervasoni: «Queste prime settimane di collaborazione hanno fatto emergere una comunanza di valori, di stima per le tecniche manageriali, di sensibilità alla interpretazione della leadership, di determinazione nell’assumersi le proprie responsabilità, che rappresenta un prezioso viatico per il lavoro che ci attende, per quello che la struttura si aspetta, per quanto il bene della LIUC impone» – ha aggiunto Visconti.

Le novità Liuc

Se il presidente Comerio ha annunciato la nascita di Liuc Sport, la nuova società sportiva dilettantisca che promuove le attività sportive nell’ateneo, il rettore ha rilanciato con il lancio di due nuovi indirizzi (International Management e Doing Business with Data) e di un nuovo triennio della laurea triennale (Business Analytics for Management).